¿Qué le pasa a tu cuerpo si dejas de comer carbohidratos?

En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre los carbohidratos y es que se dice que una dieta baja en este compuesto podría ayudar a bajar de peso, sin embargo, pocas personas saben que es lo que pasa si dejas de comerlos y La Verdad Noticias te informa al respecto.

La tendencia de pocos carbohidratos

En algunas ciudades se ha desatado la tendencia de optar por una dieta baja o con pocos carbohidratos es decir, una dieta cetogénica o Keto, un plan de alimentación rico en grasas buenas que podría brindar muchos beneficios y que promueve un estilo de vida muy saludable.

Por esa razón, este tipo de dieta baja en carbohidratos ha desatado gran popularidad pues además, promete bajar de peso, combatir diabetes, ciertos tipos de cáncer, la epilepsia y hasta el Alzheimer.

La dieta Keto básicamente implica reducir el consumo de carbohidratos y reemplazarlos por grasas, ya que esta disminución hace que el cuerpo entre en un estado metabólico llamado cetosis, de esta manera, el cuerpo convierte toda la grasa en energía, a la vez convierte la grasa en cetonas dentro del hígado y derivado de esto se suministra más energía al cerebro.

Si bien este tipo de dieta posee numerosas bondades relacionadas con la disminución de los carbohidratos, sabemos que todo cambio drástico en la alimentación es normal, pero puede que el organismo presente algunos síntomas.

Es importante hacer énfasis la diferencia que existe entre los carbohidratos complejos y simples, ya que resulta clave aclarar que no es una respuesta sencilla y que se debe tomar muy en cuenta, pues no todos los carbohidratos son iguales y no todos representan malas noticias para el funcionamiento general de nuestro cuerpo.

Carbohiratos completos

Por su parte, los carbohiratos completos, son considerados super-alimentos que brillan por sus cualidades nutricionales, podemos encontralos en frutas, verduras, legumbres, granos integrales y granos antiguos.

Carbohidratos simples

Ahora, los carbohidratos, son aquellos que provienen de fuentes originales que han sido altamente procesados y refinados, poseen un aporte calórico y nulo valor nutricional, muchos los llaman como fuentes de calorías vacías, es por ello que reducir significativamente los carbohidratos simples mientras consume una cantidad saludable de carbohidratos complejos, es una medida fundamental en toda dieta equilibrada.

¿Qué pasa si dejamos los carbohidratos?

Al dejar de consumir carbohidratos probablemente puedes experimentar:

Fatiga y mayor apetito

Papilas gustativas cambian

Menor ingesta calórica

Tu funcionamiento digestivo se reajusta

Tienes un buen equilibrio en las hormonas sexuales

Tienes mejores marcadores metabólicos

