¿Qué le pasa a tu cuerpo si dejas de bañarte?

Muchos de nosotros tenemos ese amigo o compañero de cuarto que simplemente no creía que fuera necesario ducharse o mantener su higiene personal. Después de un tiempo, cuando dejas de bañarte, es bastante desagradable.

Empiezas a emitir olores corporales malolientes, tu cabello se vuelve súper grasoso y, a veces, tu piel comienza a estallar simplemente por toda la suciedad que se acumula en tu epidermis.

Me ducho cada dos días, aunque antes solía bañarme todas las mañanas. Desafortunadamente, está bastante claro que las cosas comienzan a ponerse complicadas después de sólo dos días de no bañarte.

Bañarse es muy saludable

A mucha gente le gusta comenzar el día con una ducha. Lo despierta y lo lleva a un comienzo fresco y limpio. Comenzar cada día con una ducha es un buen hábito.

Sin embargo, esto no se puede decir de los bebés. Su piel es muy sensible y todavía no funciona igual que la nuestra. Sólo deben bañarse una o dos veces por semana.

Lavarse el cabello es otra historia. La mayoría de las personas se benefician de solo lavarse el cabello aproximadamente dos veces por semana, por lo que no lo haces demasiado seco y delicado. Permitir que tus aceites naturales se hagan cargo de vez en cuando es bueno para el cabello.

El cuerpo crea constantemente nuevas bacterias que viven en la piel

En cualquier momento, existen alrededor de 1,000 tipos diferentes de bacterias y alrededor de 40 tipos de hongos que viven en la piel. Esto puede sonar asqueroso al principio, pero estas bacterias son buenas para nosotros y aseguran que estemos sanos.

Nuestras buenas bacterias trabajan para destruir otros microorganismos maliciosos, y ducharse básicamente está agregando una línea de defensa adicional contra los patógenos a los que estamos expuestos diariamente. Cuando evitas la ducha por un día, básicamente estás creando un caldo de cultivo abierto para las bacterias.

Combina el aumento de los niveles de bacterias con el hecho de que nuestra piel suda naturalmente durante todo el día y tiene condiciones de crecimiento bacteriano principales que aumentan sus posibilidades de desarrollar una infección bacteriana o fúngica.

Cuando nos duchamos, estamos lavando todas las enfermedades micro que crecen en todo el cuerpo durante todo el día. Incluso si no estás haciendo mucha actividad física o rara vez sales de la casa, tu cuerpo todavía está acumulando una pequeña capa de mugre.

¡Haz tu mejor esfuerzo para combatir esto bañándote regularmente!

Báñate regularmente y limpia tu cara de cualquier maquillaje todas las noches.