Qué le molesta a tu pareja de ti, según tu signo del zodiaco

Probablemente alguna vez escuchaste que “no eres monedita de oro” para caerle bien a todos, y es verdad, sin embargo, incluso aquellas personas que más nos quieren pueden llegar a “odiar” ciertos hábitos o actitudes que tenemos y el día de hoy te compartimos qué es lo que a tu pareja le molesta de ti, según tu signo del zodiaco.

Aries

Sabemos que Aries es dinámico y alegre, pero también es bastante impulsivo, así que es todo un experto para iniciar un drama de la nada, por ejemplo: cuando explota porque vio a su pareja viendo a otra chica, o porque tardó “mucho” en contestar.

Tauro

El problema con Tauro es que vive en el pasado y es imposible comenzar una relación con el pie derecho si todo el tiempo está pensando o recordando a sus ex parejas, además es bastante incómodo.

Géminis

Géminis es muy comunicativo y le encanta el chisme, no importa de quién se trate, ni siquiera si es una persona a la que ama… chisme es chisme, pero también es la razón por la que a veces su pareja se pregunta qué cosas dirá de él.

Qué le molesta a tu pareja de ti, según tu signo del zodiaco

Cáncer

Tanta sensibilidad e instinto maternal puede parecer lindo, pero hay momentos en los que su complejo de madre llega demasiado lejos y hace sentir a su pareja como un bebé (“Eso no se hace, ¡niño malo!”)

Leo

Sabemos que es difícil para Leo no ser el centro de todo, pero eso de aceptar planes e incluso planear las actividades de su pareja sin su conocimiento, no está bien. Necesita entender que no es el dueño del tiempo de su pareja y las cosas deben de decidirlas juntos.

Virgo

Metódico, analítico y perfeccionista. Para Virgo no hay mejor manera de hacer las cosas que “su manera”. Además, siempre termina haciendo todo solo porque prácticamente es el único que puede hacerlo bien, lo cual hace sentir a su pareja como un inútil.

Libra

En realidad es una tontería, pero lo único que molesta de un Libra es que nunca sabe qué quiere comer ni a dónde ir.

Qué le molesta a tu pareja de ti, según tu signo del zodiaco

Te podría interesar: Signos del zodiaco que tendrán éxito en el mes de junio

Escorpio

Escorpio es demasiado intenso y apasionado, por lo que le es fácil caer en los celos. A veces no comprende que su pareja necesita convivir con personas del sexo opuesto y cualquier mirada o mensaje de texto le parece una amenaza.

Sagitario

Al igual que Aries, Sagitario es bastante activo y aventurado, sin embargo, esa actitud impaciente y sin descanso hace sentir a su pareja insegura. Probablemente piensa que pronto la dejará.

Capricornio

Es verdad que Capricornio puede parecer frío y seco por fuera, pero en realidad es una buena pareja, sin embargo, es difícil estar con alguien tan pesimista. En ocasiones, convivir con este signo del zodiaco puede llegar a ser desgastante… De verdad, ¡es como estar deprimido!

Qué le molesta a tu pareja de ti, según tu signo del zodiaco

Acuario

Si bien Acuario es bastante inteligente también es obstinado y a veces hasta egoísta, por lo que es común que no quiera acompañar a su pareja a sus compromisos, pero sí quiera que ella lo acompañe a él. Además, es capaz de continuar un pleito por horas, hasta que la otra persona acepte ceder.

Piscis

Piscis es bastante intuitivo y empático, sin embargo, también es demasiado sensible, por lo que es muy fácil herir sus sentimientos y que comience todo un drama. Además, le es prácticamente imposible aceptar algún cumplido. Necesita relajarse.

Te recomendamos: Cuatro mujeres del zodiaco que quedarán embarazadas en junio