¿Qué le gusta a San Miguel Arcángel?

¿Sabes que le gusta a San Miguel Arcángel? Más allá de los ritos externos, es vernos contentos y comprometidos en nuestra vida. Le gusta que cumplamos con un comportamiento digno y equilibrado, en el cual nuestra prioridad sea Dios y nuestra unión con Él.

Es común pensar en términos únicamente externos cuando pasa por nuestra mente complacer a San Miguel, sin embargo, no sirve de nada tener grandes altares bellamente decorados, con velas e imágenes devocionales alrededor, si no somos capaces de llevar un comportamiento espiritual en nuestra vida.

Si deseas conocer las oraciones que puedes ofrecer a San Miguel Arcángel, así como el lugar adecuado para colocar a este gran santo, las ofrendas que puedes realizar y que le gusta a San Miguel Arcángel, a continuación La Verdad Noticias te comparte todos los detalles.

¿Dónde colocar a San Miguel Arcángel en la casa?

Si deseas invocar al Arcángel San Miguel se recomienda colocar su imagen cerca de la puerta de entrada de tu casa, de esta manera contarás con un protector que te librará de todo mal, es ideal para atraer las buenas energías en tu hogar.

¿Qué flores le gustan a San Miguel Arcángel?

La flor que le gusta a San Miguel Arcángel es la flor de pericón. Esta flor es eficaz para ahuyentar al mal y brindar protección a las personas, según se dice, la flor de pericón proviene del náhuatl Yauhtli, que significa niebla u oscuridad.

Esta flor es considerada una de las plantas sagradas de Tláloc y San Miguel Arcángel, y tiene más de 500 años de antigüedad. Es utilizada por los campesinos y la población del centro del país, para alejar a los malos espíritus; se forma una cruz con las pequeñas flores y se cuelga en las puertas de los hogares, en los coches, en sembradíos y todo aquello que se quiera proteger y ahuyentar al demonio.

Oración a San Miguel Arcángel

La siguiente oración de protección a San Miguel Arcángel sirve para bendecir tu hogar:

Te pido de corazón que alcances a defenderme de ese mal que a diario se me presenta, te ruego no permitas nunca que me hagan daño; así mismo, libérame de pensamientos que me conduzcan al pecado y además libera a todas las personas que se acercan a mí con malas intenciones.

Entre otras cosas que le gusta a San Miguel Arcángel destaca:

Rezar con velas de color azul, en un asiento cubierto de una manta de lana o algodón para aislar las vibraciones.

Orar por lo menos 3 veces al día, de preferencia muy temprano en la mañana, a mediodía y por la noche colocando toda tu atención en el entrecejo, visualizando una esfera azul opalescente.

Colocar el altar en espacios en donde entre la luz natural y adornarlo con plantas y frutas.

Que el altar quede mirando al este, para que cuando reces, veas hacia el este, notarás un poderoso cambio de vibraciones espirituales.

Ayudar a los demás de la forma que nos sea posible, recordando el poder de la oración.

