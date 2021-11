¿Qué le espera en el amor a los signos del zodiaco según el Tarot?

Silvina Pengov, astróloga de su propia plataforma, "El universo que no ves", reveló el futuro en el amor de los 12 signos del zodiaco de acuerdo a una única carta del tarot, cuyas predicciones te compartimos en La Verdad Noticias.

Desde rupturas, nuevos romances o posibles problemas en el rango amoroso, la astróloga tiene predicciones para cada signo zodiacal durante el resto del año que se acerca cada vez al Fin de Año.

Anteriormente te explicamos el significado de las cartas del Tarot “EL ENAMORADO”, así como las demás tiradas para cada uno de los signos del zodiaco durante las últimas semanas de este 2021.

El tarot del amor de los signos zodiacales

Aries: La Templanza

“Si estás en pareja debes llegar a un acuerdo. Poniéndote inflexible en tus decisiones no llegarás a nada. La carta de la templanza propone la reconciliación, de tratar de acercarse al otro para escuchar sus ideas...

Acerca las distancias que pueden separarte de la otra persona. Los que están solos llegó el momento de sanar: puede ser algo propio o alguna relación no necesariamente amorosa, puede ser una amistad o relación cercana”.

Tauro: El diablo

“La carta del Diablo te dice que no trates de controlarlo todo. Tal vez tenías un plan con tu pareja y tal vez las cosas no salgan como esperabas. Es momento de soltar el control y dejar que el otro sea. Tu pareja no será siempre como esperar...

Debes dejar ser al otro, aunque no cumpla con tus expectativas. No te enojes. Los que están solos deben dejarse llevar por lo que les dice su intuición. Lo que sientes profundamente es lo que vale. Escucha ese llamado interno, esa intuición”.

Geminis: El Papa

“Si están en pareja deben animarse a hablar de cosas que no hablan, que tratan de evitar. Está bueno que eso puedan ponerlo en palabras. Géminis muchas veces necesita comunicarse pero a veces se complica al contar las cosas más profundas...

La carta del Papa auspicia el encuentro y la charla con el otro. Si estás solo estaría bueno que puedas trabajar tus miedos y qué es lo que hace que no te animes a entregarte del todo en una relación.”

Cáncer: El ermitaño

“Si estás en pareja es momento de no cometer los mismo errores que en el pasado. Debes dejar el pasado atrás, es tiempo de ir adelante. Sí es importante tener en cuenta la sabiduría y la experiencia de lo que pasó para ir para adelante...

Si sientes que no puedes perdonar lo que pasó será difícil avanzar con rencor en la pareja. Si estás solo la energía del ermitaño te invita a mirarte adentro. No es tiempo de conectar con otros. Momento de introspección”.

Leo: La justicia

“Los que están en una relación deberán tomar decisiones. Si no tienes claro qué hacer deberás poner en la balanza lo positivo y lo negativo de cada cosa para poder tomar la decisión correcta...

Si estás solo debes fijarte cómo estás midiendo a los otros, que te pasa con el afuera. Puede que los estén enjuiciando. Empieza a mirarte más y no tanto hacia afuera”.

Virgo: La sacerdotisa

“Momento de revisión para los que están en pareja. Puede que sientas que el vínculo esté frío o distante. Puede ser por algo tuyo o del otro, pero es tiempo de revisar qué es lo que sucede...

Debes bucear en eso. Si estás solo la sacerdotisa invita a la introspección. Tiempo de estar tranquilo y trabajar en aquellas cosas que debes mejorar”.

Libra: El Emperador

“Si tienes pareja debes ser más firme en lo que piensas y quieres. Debes hacérselo saber claramente a tu pareja. Sueles dejarte en el último lugar, no te priorizas para dejar en primer lugar al otro para complacerlo...

Es tiempo de cambiar esto, fíjate qué es lo que quieres. Los que no están en una relación deben tratar de tener en cuenta qué es lo que quieren y no lo que les ofrecen. No te conformes con algo que no quieres”.

Escorpio: El colgado

“Es tiempo de empezar a ver las cosas desde otro lugar para los que están en una relación. Momento de revisión y también de pedir ayuda, puede que te sientas trabado con algo...

Te vendrá bien el consejo de tu pareja o de alguien cercano que te pueda dar otra opinión. Si estás solo es momento de buscar una perspectiva de este momento de tu vida, de lo que te sucede. Tiempo de parar un poco”.

Sagitario: La Luna

“Si estás en una relación no debes dejarte llevar por tus miedos. Puede que aparezcan temores, pero no te dejes atrapar por esa negatividad. Conecta más con tu intuición y no con esos miedos que aparecen como fantasmas...

Los que están solos la energía de la Luna los invita para trabajar en cómo se cuidan a ustedes mismos. Debes cambiar el foco y colocarte como prioridad”.

Capricornio: El Sol

“Las parejas tendrán una semana para hacer planes, al aire libre. Bueno para divertirse, reconectarse desde otro lugar y disfrutar. Si estás solo debes decirle que sí a todo lo que se presente y disfrutar”.

Acuario: El Loco

“Si están en pareja traten de hacer un plan distinto. Sean creativos, originales, organicen un programa diferente a lo que hacen siempre. Puede que se sientan un poco desconectados con el otro...

El punto de encuentro para volverse a conectar es hacer un plan distinto. Que no los mate la rutina. Si estás solo déjate llevar por la energía del loco y anímate a hacer algo distinto. Disfruta del no encajar".

Piscis: La Torre

“Pueden aparecer algunas noticias inesperadas que te descoloquen un poco si estás en pareja. Pero sea lo que sea que pase es necesario para volver a reacomodar cosas, poner orden en la pareja. Si estás solo puede aparecer alguien que te a modo de flash te conquiste. Será un amor muy inesperado”.

¿Cómo leer el tarot del amor?

El tarot del amor

Para conocer el mensaje del tarot para los signos, debes mezclar las cartas con la mano izquierda mientras piensas en tu pregunta y dividir la baraja en dos. Toma 3 cartas, de izquierda a derecha que representan pasado, presente y futuro.

