¿Qué intenta decirnos nuestro cerebro cuando tenemos un Déjà Vu?

Si alguna vez ha tenido un déjà vu, esa sensación de que lo que está haciendo ya sucedió, entonces sabe que puede sentirse como si estuviera en la zona del crepúsculo. Sin embargo, hay cosas que su cerebro está tratando de decirle cuando experimenta uno.

Si bien el déjà vu, que en francés significa "ya visto", puede hacerte sentir como si hubieras conocido a alguien o hayas estado en algún lugar antes, es probable que todo esté en tu cabeza, según la ciencia.

Scientific American informó en 2014 que las pequeñas convulsiones en el cerebro responsables de la formación y recuperación de la memoria podrían ser la razón por la que algo de repente se siente familiar, a pesar de que nunca lo ha experimentado antes.

Pero, existen otras posibles explicaciones sobre porque tenemos déjà vu, aunque no todas son científicas y algunas caen en lo esotérico que te explicamos en La Verdad Noticias, así como la ciencia detrás del fenómeno.

Déjà Vu ha sido estudiado por el esoterismo y la ciencia

No estás prestando atención

Aparentemente, cuanto más distraído esté, más probabilidades tendrá de experimentar un déjà vu. A esto se le llama teoría de la percepción dividida; Si está mirando su teléfono o se distrae con otra cosa, y solo mira a su alrededor rápidamente, su percepción puede dividirse en dos partes en lugar de una, y confunde un poco su hipocampo.

La experiencia realmente sucedió

Un estudio publicado en Current Directions In Psychological Science en 2008 encontró que el déjà vu a menudo puede estar relacionado con cosas que ha visto y hecho, incluso si no lo recuerda de manera consciente.

Tienes un "ojo dominante"

Si bien puede pensar que sus ojos son pares y que cada ojo es igual, la mayoría de las personas tienen un ojo dominante, lo que podría contribuir a sentimientos de déjà vu, explicaron el Dr. Michael Roizen y el Dr. Mehmet Oz en el Cleveland Plain Dealer.

"Si ese ojo más fuerte envía información al subconsciente antes de que ambos ojos se enfoquen y registren la entrada como una experiencia consciente, su cerebro le dirá: 'Ya lo he visto antes'. Y lo has hecho, pero fue hace solo un nanosegundo". (Esta teoría no esta comprobada).

Necesitas dormir más

El estrés, el agotamiento y viajar mucho pueden desencadenar experiencias más frecuentes de déjà vu, según Penn Medicine. No se sabe por qué la fatiga o el estrés pueden hacer que experimente un déjà vu con más frecuencia, pero es posible que la tensión haga que el cerebro sea más propenso a fallar o cometer errores.

Tu memoria se está corrigiendo sola

Una de las razones por las que las personas experimentan un déjà vu se debe a algo llamado desajuste de la memoria, según un estudio publicado en Frontiers in Neuroscience en 2013.

Los investigadores señalan que las regiones cerebrales asociadas con los conflictos de memoria podrían estar detrás del déjà vu y describen el conflicto de memoria como conciencia consciente de una discrepancia en las señales de memoria que se corrigen.

Podría ser un signo de epilepsia

Déjà vu es comúnmente informado por pacientes con epilepsia. Para las personas con el trastorno, puede ser causado por convulsiones focales, que ocurren en pequeñas partes del cerebro y pueden inducir sentimientos y experiencias desorientadores, como probar algo que no está en la boca.

El déjà vu sucedió en una vida pasada

Si crees en vidas pasadas, la Dra. Judith Orloff, autora de Second Sight: An Intuitive Psychiatrist Tells Her Story and Show You How to Tap Your Own Inner Wisdom, escribió en su blog que el déjà vu puede ocurrir cuando experimentas algo ahora que ya te ha pasado en una vida pasada.

Estás en el camino correcto en la vida

Según un blog de Radhika Mehrotra en Speaking Tree, el déjà vu podría ser la forma en que tu cerebro te dice que vas en la dirección correcta. Básicamente es un mensaje de tu yo superior que te dice que sigas adelante. Nuevamente, no hay evidencia científica para esto.

Estás experimentando el fenómeno del "diapasón"

El fenómeno del diapasón se relaciona con cuando las frecuencias de la mente de una persona coinciden temporalmente con las frecuencias de la mente de otras personas vivas o cuerpos sutiles en el más allá", señaló la Fundación de Investigación Espiritual.

Déjà Vu puede ser causado por pequeñas convulsiones en el cerebro

¿Qué pasa en el cerebro durante el déjà vu?

Aunque el porque tenemos déja vu (o que intenta comunicarnos nuestra mente) no está claro, los científicos cognitivos saben exactamente qué sucede en tu cerebro cuando experimentas uno, dijo el neuropsicólogo, Sanam Hafeez.

"Una sección del hipocampo, una pequeña parte curva del cerebro, activa dos circuitos neuronales diferentes que absorben al mismo tiempo su experiencia actual, mientras que el segundo circuito evalúa los recuerdos", dice.

"Este hecho nos da la sensación de que hemos visto o experimentado algo antes". Este fallo de encendido no suele ser motivo de preocupación; un estudio de 2003 publicado en El Diario de nervios y enfermedades mentales encontró que más del 70% de las personas la experimentan.

