¿Qué hacer si te reencontraste con tu ex-novio y te ha movido el corazón?

¿Te has encontrado con un ex-amor? Sigue estos sencillos pasos para que no te ganen las emociones.

Con estos consejos, esto es lo que debes hacer cuando te hayas reencontrado con tu ex amor y no te ganen las emociones al verlo, para que después, te lleves un buen sabor de boca. No te dejes llevar por emociones a flor de piel al ver con quien estuviste compartiendo tu amor, tu tiempo y tu cariño.

Esto es lo que debes hacer

Entender tus nervios

Esos nervios no son porque no la hayas podido superar, porque olvidar, jamás lo podrás olvidar. Fue alguien importante para ti, así que seguirás viviendo con su recuerdo. Es normal que tu estómago se te haya hecho bolita y que te esforzaras por no mostrar una voz temblorosa, así que no le des espacio a pensamientos románticos.

Sabemos que tu emociones te pueden ganar, por eso te decimos qué debes hacer. foto: trome

Tu ex manifiesta interés

Si tu ex demuestra con hechos, interés hacia ti, entonces podrías complicarte la vida, el pensamiento y cambiar la foto de WhatsApp por aquella en donde te ves de 10. Pero si tu ex, sólo fue cordial y no manifiesta más interés, entonces, con mayor razón, deja ir la posibilidad de seguir escribiendo su historia.

Cuida la nostalgia

Puede ser que ahora, como estarán más en contacto, se escriban y recuerden los momentos en donde la pasaron bien, pero no te vayas con la finta, el hecho de que recuerde lo bonito no significa que quiera repetirlo.

Cuida tu nostalgia y tómalo como un bonito recuerdo. foto: vix

Dale su lugar al pasado

Enfócate en el presente y espera el futuro, tu ex es parte de tu pasado, así que no te aferres en volver a hacer que se cuele a donde quizá ya no tiene espacio. Dale su lugar pero enfócate en seguir viviendo como si ese encuentro no se haya dado, así evitarás concentrar energía y esfuerzo en lo que no será.

Sé claro contigo mismo

La primera persona que debe tener claridad en el encuentro eres tú, acepta la adrenalina por verla, pero de eso a que haya amor, puede haber mucha diferencia de igual manera los reencuentros son verdaderas escenas de película pero si te reencontraste con tu ex también podría ser como el episodio en el que te das cuenta que, a pesar de recordarlo, ya no es parte de ti.