¿Qué hacer si comparten mis fotos desnuda a internet?

La violencia hacia las mujeres, no solo se da en las calles también en internet, cuando tu intimidad es compartida sin tu consentimiento, no puedes ni debes dejarlo a un lado, aquí te decimos qué puedes hacer. Olimpia Coral Melo, tenía 18 años cuando se encerró en su casa e intentó suicidarse cuando “alguien” divulgó el vídeo sexual con su novio con el que llevaba 6 años de relación, donde se veía su cuerpo desnudo.

Ella sentía que el mundo se le cayó encima y cuando su familia se enteró, pidió que la ayudaran a morirse, entonces su madre le dijo que sólo estaba disfrutando su vida sexual, ahí fue cuando conoció la sororidad hacia las mujeres.

Ella empezó a ver la manera de que el hecho de compartir fotos de sexting sin consentimiento no quede impune, por esa razón actualmente se discute agregar el término violencia digital a las leyes mexicanas, concretamente a la llamada “Ley Olimpia”.

¿De qué trata?

El dictamen aprobado por los diputados contempla el reconocimiento del término violencia digital, el cual se entiende como todos los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, videos y/o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas.

¿Cuál es la pena?

Aún la reforma se está discutiendo, aunque el Frente Nacional para la Sororidad, el cual ha empujado la “Ley Olimpia”, ha propuesto una pena máxima de 12 años de prisión.

En 14 estados, donde la Ley Olimpia ya es una realidad —como Puebla, Guerrero y Veracruz—, se estipularon penas de entre tres y seis años de cárcel a quienes intercambian packs sin consentimiento. En Ciudad de México el Congreso local tiene un proyecto de dictamen donde se se contempla una pena de más de nueve años.

Existe un ambiente de violencia generalizada contra las mujeres, dentro y fuera del ciberespacio. El colectivo feminista Luchadoras ha identificado al menos 13 formas de agresiones relacionadas con la tecnología:

Acceso o control no autorizado a redes o dispositivos de una persona

Vigilancia constante a la vida en línea de una persona

Amenazas, contenidos violentos, lascivos o agresivos que manifiestan una intención de daño

Descalificación de la trayectoria, credibilidad o imagen pública de una persona a través de la exposición de información falsa, manipulada y fuera de contexto

Omisiones por parte de actores con poder regulatorio

Robo, obtención, pérdida de control o modificación de información no consentida

Expresiones discriminatorias contra mujeres y personas no binarias

Difusión de información personal o íntima sin consentimiento

Ejercicio de poder sobre una persona a partir de la explotación sexual de su imagen y/o cuerpo contra su voluntad puede implicar la obtención de algún beneficio lucrativo o de otro tipo

Suplantación o robo de identidad

Acoso

Extorsión

Acciones deliberadas para tirar o dejar fuera de circulación canales de comunicación o de expresión

¿Qué puedes hacer?

Without my consent, una organización que permite a las víctimas de violaciones atroces de la privacidad en línea liderar la lucha contra el acoso en línea, antes de eliminar algo de la red se debe preservar la evidencia, puedes hacer capturas de pantalla de los sitios o guardar las páginas como archivos PDF, para tener evidencia en caso de que se tengan que presentar pruebas por una cuestión legal.

Lo primero que debes hacer es no tener miedo, no tener culpa y tener confianza que te puedan ayudar y apoyar, las mujeres debemos tener en cuenta que existe la sororidad y que somos seres humanos, que cualquier persona está en libertad de hacer uso de su cuerpo y su sexualidad. Toma fuerza y valor, para tener firme tu dignidad.

Lo siguiente será contactar a las autoridades, especialmente si eres menor de edad, ya que en la actualidad la publicación de información íntima sin consentimiento, como fotos, videos o capturas de chats podría ser un delito, dependiendo el lugar en el que te encuentres.

En México

La Policía de Ciberdelincuencia Preventiva en la Ciudad de México o las unidades de investigación de delitos de cada estado podrían ayudarte para realizar una denuncia.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la Ciudad de México comenta que es importante anotar los links de todas las páginas en donde se encuentren este tipo de publicaciones, agregan que en los casos que la o el afectado sea menor de edad, este tipo de publicaciones se consideran pornografía, por lo que corresponde a un delito.

Denúncialo en internet

Si encuentras tu foto mientras estás delante de un ordenador, esa será tu primera arma. Si tienes Twitter, menciona al perfil de la Policía Nacional (@policia) para alertarles acerca de la persona que hizo esto. De inmediato te pedirán tu móvil por mensaje directo para llamarte y ponerse manos a la obra.

Contacta con el webmaster del sitio donde esté la foto

Si tu foto ha aparecido en una web de contactos o similares, escribe rápidamente al administrador de la web (la forma de contacto suele estar visible) para solicitar que retiren tu foto. En caso de que la foto esté en Facebook, recurre al apartado específico que esta red social dedica a las denuncias por posibles vulneraciones del derecho a la privacidad.

Demanda por lo penal y por lo civil

Si tu foto solo la tenía una persona, procede a demandarla. Pero seamos francos: no será tan fácil que haya cometido un delito penado por el Código Penal. Dependerá de muchísimos factores como método de obtención de la foto, sitio donde fue hecha, forma de difusión pero, si no existe un delito penal, podrás agarrarte al Código Civil para demostrar los daños y perjuicios que te ha causado la publicación de esa imagen.

También castigo a graciosos

Seguramente encuentres a más un indeseable que ya tiene la foto y le parece divertido pasársela a otras personas. Si se da el caso, adviértele de que difundir tu foto desnuda, cuando sabe que has puesto una demanda, sí es ilegal. Esta afirmación no es del todo cierta (aunque en ciertos casos puede serlo), pero es una pequeña mentira que puede ahorrarte varios disgustos.

No eres culpable de nada

Tienes libertad de tu sexualidad y de hacerte fotos como a ti te dé la gana. Quizá pasarle la foto a alguien que no era de tu enterísima confianza no fue la mejor idea del mundo, pero no por ello eres una idiota que tenga lo que se ha buscado, aunque te lo digan. No lo olvides: la culpa siempre es de la persona que difunde la foto, nunca de la persona que aparece en ella.

Las nudes pueden ser divulgadas como una manera de venganza por parte de quien las recibió o simplemente un error al subirlas a la nube, lo importante es saber que es una situación por la que cualquiera puede pasar, así que no tengas miedo ni vergüenza y lo mejor es actuar, recuerda que puedes vivir tu sexualidad de forma libre.