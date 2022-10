¿Qué hacer para que mi gato sea más cariñoso conmigo? Aplica trucos de expertos. Foto: pexels.com

Los gatos son animales muy independientes, de ahí que no son constantemente “empalagosos” con sus amos, algo que los diferencia enormemente de los perros, los cuales tienen más necesidad de atención, aunque, esto no significa que no quieran a sus amos, solo que son más distantes, pero si tú quieres que tu felino sea más cariñoso, entonces, ¡estos trucos dados por expertos serán tu salvación!

¿Qué hago para que mi gato me quiera?

Aprende a interpretar sus momentos

Los felinos tienen momentos especiales durante el día en los que no quieren ser molestados, como, por ejemplo, cuando usan su caja de arena, cuando se acicalan o comen, así que tampoco muevas demasiado estos espacios.

Tampoco, debes ser intrusivo con su espacio y menos, abuses de las caricias, ya que ellos hacen las cosas porque quieren y no porque los presiones a hacerlo, es más fácil que el michi te busque si no lo molestas.

Si quieres crear una buena amistad con tu michi, procura observar e imitar los gestos con los que se comunica contigo, por ejemplo, si cuando quiere que lo acaricies se pega a tus piernas o estira su cuello hacia tu cuerpo, puedes hacer lo mismo para saludarlo cuando llegues a cada o lo veas, esto creará empatía entre ustedes, puedes incluso cercar tu cabeza con la suya, luego del saludo podrás acariciarlo, pero siempre sin tocas los puntos que le desagradan.

Juega con tu felino

Ellos disfrutan mucho de las actividades físicas que implicar rapidez mental como seguir presas falsas, procura comprarle juguetes o pasar tiempo solo con él, eso sí, procura que el tiempo no sea demasiado, ya que se puede cansar rápidamente, por eso, procura ser breve, pero puntual, es decir, pasa estos momentos de diversión con él en una zona especial de la casa y en el mismo horario, así él se sentirá seguro y tendrá más confianza contigo.

Te recomendamos añadir un sonido especial para llamarlo cuando juegues con tu michi, así él se pondrá muy feliz cuando te escuche porque sabrá que jugarán juntos.

¿Cuál es la mejor manera de acariciar un gato?

Si has logrado que tu felino acepte tus caricias, estás ganando terreno en su corazón y para conservar este buen inicio, debes saber que no tienes que tocar ciertas partes de su cuerpo, de lo contrario lo harás enojar, y estas son las patas y la cola porque son zonas vulnerables para él, tampoco la panza, aunque puedes hacerlo siempre y cuando él te lo permita.

Ante esto, lo mejor que puedes hacer es rascarles la espalda en la zona inferior, la barbilla y demás de las orejas.

