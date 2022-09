¿Qué hacer para acabar con el estreñimiento? Consume este ingrediente. Foto: alimente.elconfidencial.com

Si lo que deseas es ir al menos dos veces al día al sanitario y evitar todas las molestias del estreñimiento, entonces tienes que añadir a tu dieta un ingrediente que seguro tienes en la cocina, es el apio y, ¡aquí te diremos cómo debes usarlo!

En La Verdad Noticias te revelamos que tener un movimiento poco regular en los intestinos hará que defeques en menos ocasiones y que hagas mucho esfuerzo al intentarlo, algo que sin duda daña tu salud intestinal.

Hace poco te contamos sobre algunos alimentos laxantes, pero ahora, vamos a decirte cuál es el ingrediente clave que mejorará tu digestión en cuestión de días.

Por esto el apio es clave para combatir el estreñimiento

Apio. Foto: bekiafit.com

Algunas investigaciones aseguran que incluir este vegetal con una alimentación sana mejora el trastorno intestinal, ya que es rico en fibra y esto ayuda a mejorar el funcionamiento cardiovascular y digestivo.

Cabe mencionar que este vegetal no tiene solo esa ventaja, también es rico en vitamina K y tiene pocas calorías, por cada 100 gramos aporta 16 kcal, lo que lo hace perfecto para bajar de peso, además, de que se compone en un 95 por ciento de agua, vitamina C y E, calcio, sodio, flavonoides, vitamina C y E, y posee efectos antiinflamatorios, antibacterianos y antioxidantes.

¿Cuáles son los beneficios del apio?

Es un poderoso cicatrizante, es antiinfeccioso, depurativo, remineralizantes, digestivo, aperitivo, laxante, diurético, sedante, antiinfeccioso y regenerador de la sangre.

Con información de terra.com.mx