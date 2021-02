¿Qué hacer después de padecer Covid-19? Experto responde las preguntas

El epidemiólogo de la UNAM, Malaquías López, contesta las principales preguntas en torno a los pacientes que se recuperaron de coronavirus, La Verdad Noticias te informa al respecto.

Según cifras de la Secretaría de Salud (SSa), México se acerca al millón y medio de pacientes recuperados de Covid-19, pero especialistas en el tema aseguran que este grupo de personas debe mantener las medidas preventivas para no sufrir un nuevo contagio como uso de cubrebocas, sana distancia, lavado constante de manos y evitar conglomeraciones.

El epidemiólogo de la UNAM, Malaquías López, habla sobre los principales cuidados que deben tener esta población para evitar riesgos, pues no están exentos a volver a padecer coronavirus o contagiar a alguien más.

Todo lo que debe saber si padece COVID-19

¿Cuál es el porcentaje de pacientes recuperados de Covid-19 que presentan secuelas y en qué plazo promedio?

—No se tiene un registro que diga cómo se comporta esta situación, es una cifra muy variable depende del lugar y las condiciones de los enfermos. El único que ha dado alguna idea de lo que pasa después de un episodio clínico de Covid, —que yo conozca—, es el Instituto Nacional de Cardiología, y según sus datos estamos hablando de 1% o 2% suficientemente importantes para necesitar un tratamiento de rehabilitación, pero puede haber otras secuelas que ellos no están considerando.

¿Cuáles son las principales secuelas y los riesgos?

—La afectación respiratoria es lo más mencionado, y en la práctica clínica general se ve que sobre todo, personas de 50 y más años, no recuperar tan rápidamente en su función respiratoria, sus niveles de saturación de oxígenos son relativamente afectados y requieren empezar a caminar, ejercicios respiratorios, pues presentan lesiones de inflamación de las vías respiratorias que no ceden tan rápido.

Ante este panorama ¿Cuál es la importancia de mantener los cuidados para evitar contagiarse?

—Se debe insistir en que es muy peligroso porque se puede tener una enfermedad grave y morir. México está cerca de ser el campeón mundial de las muertes por Covid, entonces creo que debemos de insistir que los resultados de los pacientes no son muy favorables, particularmente en México.

¿Cuáles son los cuidados básicos que debe tener un paciente recuperado de Covid-19?

—Una persona que ya tuvo Covid-19 debe de comportarse como si no hubiera tenido, mantener el uso de cubrebocas, todas las medidas de precaución, incluida la sana distancia, la higiene de manos.

Una persona aunque piensa que ya tiene inmunidad puede volver a infectarse, no enfermarse pero si infectarse y puede transmitir el virus. Además, la aparición de variantes genéticas del virus sugiere que podríamos tener ahora versiones del virus que pueden escapar del efecto de los anticuerpos que se produjeron con la primera versión del virus y que es la que induce a las vacunas también.

¿Cuál es el riesgo de reinfección de un paciente con Covid-19?

—No puede ser como tal reinfección, no por el mismo virus, si cambia existe la posibilidad de tener otra infección. Hay enfermedades donde se van produciendo diferentes cepas, por ejemplo, el dengue que son cuatro y cada una infecta por su propia cuenta. La infección que cada sepa provoca que la persona se vuelve inmune.

¿Existe inmunidad absoluta al coronavirus para los pacientes ya recuperados?

—No. Una persona que ya tuvo esta versión de coronavirus, que vuelva a tener de alguna manera la misma, quizá es posible pero depende del tiempo transcurrido y del correcto desarrollo de la respuesta inmune. Hay personas que no generan una buena respuesta y van a mostrar perdida de niveles de anticuerpos más rápido que los demás y pueden volver a tener episodio de la enfermedad.

¿Por cuánto tiempo los pacientes mantienen esta condición, en caso de haber desarrollado anticuerpos?

—No se sabe, el virus es muy joven y la enfermedad nueva. En el caso de la Covid-19 se ha documentado que nueve meses después de tener la enfermedad se tienen buenos niveles de anticuerpos, esto hace pensar que puede durar fácilmente un año.

¿Cuánto tiempo debe pasar para que un paciente recuperado de Covid-19 deje de ser infeccioso?

—Hasta que las pruebas salgan negativas, lo que sabemos —que es muy imperfecto todavía— es que una persona enferma, al principio, está lanzando partículas virales infecciosas, que al hablar y toser se exponen partículas del virus que pueden llegar a las demás personas e infectarla.

¿Cuáles serían datos de alarma en pacientes recuperados de Covid-19?

—Las personas que se recuperar de Covid pueden enfermarse de algo más, como de influenza, por ejemplo, que es un cuadro muy similar. Pero también se ha dicho que hay personas que pueden tener recaídas, que es una fracción muy pequeña y vuelven a tener signos y síntomas como la primera vez.

Hasta ahora, ¿qué tratamientos experimentales destacan como los más exitosos?

—Recientemente se dijo que hay dos versiones de un grupo de moléculas que llamamos anticuerpos monoclonales, estos anticuerpos que son sintéticos y se utilizaron para el ex presidente Donald Trump. El único antiviral que es ya conocido y que mostró cierta ayuda pero débil es Remdesivir, pero no ha llegado oficialmente a México, la Cofepris no le ha dado ingreso.

¿Se puede aplicar por igual una vacuna a algún paciente recuperado de Covid, o requiere alguna en específico?

—La posibilidad de vacunar a alguien que ya tuvo la enfermedad en principio es redundante, pero por la angustia generalizada la vacuna se aplica de manera indistinta, si ya se tuvo la infección o no, sin discriminación.

