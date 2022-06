¿Qué hacer con los huevos de cucaracha? Foto: desinsectador.com

Las cucarachas son desagradables para mucho, pues es una plaga abundante que no duda en apoderarse de las cocinas en cuanto pueden, por ello, aquí te diremos cómo son sus huevos y que debes hacer cuándo los encuentras, de esta manera podrás combatir mejor a estos insectos, ¡toma nota!

En La Verdad Noticias te revelamos que en México hay tres variedades comunes de esta especie de insectos, estas son la americana, oriental y alemana, todas se reproducen por huevos, mismo que son llamados “ootecas” y aquí te diremos cómo son en cada caso, para que sepas identificarlos y también aprendas a lidiar con ellos.

Hace poco te contamos sobre el significado espiritual de estos insectos, pero ahora, iremos más allá y te hablaremos sobre sus huevos, los cuales son puestos por las hembras, quienes los suelen llevan dentro de su panza hasta que deben eclosionar.

¿Cómo es los huevos de las cucarachas?

Huevo de insecto. Foto: anticimex.es

A continuación, te decimos las características de las ootecas según cada especie de cucaracha:

Americana

Las ootecas resguardan hasta 14 o 16 huevos, son de color marrón oscuro y son anchas. Los huevos son depositados cerca de un lugar donde haya alimento para las ninfas por medio de secreciones bucales y pueden eclosionar en un mes o dos, tras su nacimiento pasarán 5 meses para que lleguen a la edad adulta, aunque esto puede pasar también hasta dentro de un año y medio.

Cabe mencionar que esta especie por ejemplar puede llegar a tener hasta 200 o más de 1000 hijos en toda su vida, de ahí que son una verdadera plaga.

Alemana

Las ootecas de esta especie pueden albergar hasta 30 o 40 huevos, los cuales incuban durante 28 días, estas son delgadas y pueden medir a lo largo 8 milímetros, es más paralela en comparación con otras y es de color marrón, debido a que son escurridizas y se reproducen rápidamente son unas de las más comunes de encontrar en la capital mexicana.

Oriental

Las ootecas son casi negras, pues su color es un café muy oscuro, son mucho más anchas y su forma es parecida a la de un monedero, cada una de estas puede tener hasta 16 huevos que eclosionan en 60 días, aunque su desarrollo puede durar de 2 a 9 meses, cada hembra puede tener hasta 400 ninfas en toda su vida.

Las hembras solo llevan en su panza la ooteca durante 30 horas, luego la dejan en sitios con alimentos cerca, incluso, se conoce que pueden dejarla en sitios muy húmedos, ya que estos insectos resisten muy bien las bajas temperaturas.

¿Qué hacer con los huevos de cucaracha?

Procura eliminarlos por completo, desinfecta, limpia con cloro, rellena las grietas y espacios donde estos han sido hallados con silicona o algún otro material, la idea es que no existan estos lugares para que los insectos hembra no puedan volver a poner huevos ahí. Si encuentras demasiados, es momento de solicitar la ayuda de un experto en plagas, pues los remedios caseros no podrán combatirlas fácilmente.

