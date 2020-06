¿Qué hacer ante una crisis convulsiva? (Foto cortesía Invanep)

La vida en algunas ocasiones nos presenta diversas situaciones a las que no estamos preparados, y ante esto es de suma importancia prestarle atención a la información y a los pasos a seguir ante un panorama en particular. Por ello aquí te diremos qué hacer ante una crisis convulsiva.

Más sobre una crisis convulsiva

Sí, seguramente en algún momento de tu vida se te presentó un hecho y no tuviste el conocimiento para hacerle frente, o te pasó que a algún familiar o conocido le ocurrió algo en particular y no supiste cómo ayudarlo, pero calma, esto es lo que se debe hacer ante una crisis convulsiva.

Un punto muy importante que hay que señalar, es que la epilepsia es una de las enfermedades neurológicas que más prevalecen, entre sus características se encuentran las convulsiones, las cuales surgen por descargas neuronales en exceso en algunas zonas del cerebro; el tipo de crisis epiléptica varía de acuerdo a la parte del cerebro afectada.

Qué hacer ante una crisis convulsiva

Ante esto es el doctor Juan Carlos García Beristain, integrante de la Academia Mexicana de Neurología y de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, subraya en que se tenga en cuenta que, en la mayoría de estas situaciones, en un incidente, la persona que lo sufre no está consciente.

Tampoco escucha y ni puede reaccionar a lo que sucede a su alrededor, por ende las acciones para mantener su seguridad dependen de las personas que están a su lado. De igual forma señala que es ideal que se coloque al paciente en la posición más cómoda que se pueda, y anteponer la protección de la cabeza.

“Idealmente, debe ser colocado de lado para permitir que expulse saliva de forma adecuada y evitar atragantamiento con ella”.

Cabe mencionar que no se recomienda colocar ningún objeto dentro o fuera de la boca, esto porque puede resultar contraproducente y puede generar más lesiones. El especialista señala que es de gran ayuda tomar el tiempo en el que dura el episodio (cronometrar el inicio y final de la consulvión), y si se puede grabar, esto para que lo vea el doctor y sea de gran ayuda a la hora de un diagnóstico en caso de que no se tenga.