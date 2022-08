¿Qué fragancia usar para demostrar poder y seguridad si eres hombre? Foto: Amazon

Entre un abrumador abanico de opciones para hombre que podemos encontrar en el mercado, llega a ser confuso elegir una fragancia en particular, pues fácilmente podemos perdernos entre elegir un perfume dulce, ligero o fresco. Aunque los clásicos no pasan de moda, en ocasiones no se adaptan a nuestros gustos.

En La Verdad Noticias te revelamos como encontrar un perfume adecuado a tu estilo de vida y personalidad. Toma en cuenta que al momento de elegir un perfume no excedas más de 3 o cuatro muestras, ya que la percepción olfativa va disminuyendo y no podrás apreciar el aroma.

Anteriormente, te contamos dónde se pone el perfume para que dure más, pero ahora te contamos sobre la concentración de componentes olfativos que un perfume debe tener, suele estar entre el 20% y 40%, y que de no ser así podrías estar comprando una colonia y la diferencia de precios suele ser mayor.

¡Esta es la fragancia para hombre que necesitas!

Antes de elegir entre las diversas presentaciones, identifica los aromas que más van con tu estilo. Entre las opciones encuentras aromas cítricos, afrutados, florales y amanerados. Ten en cuenta que los puedes elegir según la ocasión en la que desees usarlo. Tendrás más opciones en el día a día.

La línea de perfumes Esencial para hombre te facilita la búsqueda, ya que cada

aroma está pensado para desprender un aroma que se traduce en elegancia y frescura, ¡te revelamos las mejores opciones!

'Essencial-Exclusivo- Eau de parfum' para hombre

Una creación moderna, fuerte y misteriosa. Combina las especies frescas con el cuerpo de la madera y los ingredientes brasileños. Un perfume exclusivo para momentos únicos.

Essencial-Intenso- Eau de parfum para hombre

Amaderado con un toque de especias, pimienta negra y cardamomo, reforzando una identidad marcada e intensa.

Essencial- Oud- Eau de parfum para hombre

El perfume tiene en su composición a la madera Oud, extremadamente rara y dueña de un aroma rico, impactante y única. Además, es conocida como ‘oro líquido’ –pues su peso vale más que este metal- siendo la más cara y sublime del mundo. Con maderas profundas y cremosas, tiene el exotismo reforzado por notas adictivas que prolongan su rastro seductor y poderoso.

Essencial -Clásico- Eau de parfum

Posee una exclusiva combinación de óleos, que traen un camino olfativo, sensual, amaderado. Essencial significa ser tu mismo.

¿Cuántos perfumes debe tener un hombre?

El perfume es tan importante como tu 'outfit' elegido, así que tendrás que elegir un perfume para cada ocasión:

En la oficina necesitas algo discreto con toques cítricos y esencia de madera. Para una noche especial, algo dulce y seductor, el nardo es una opción a tener en cuenta. Para eventos sociales te hará falta alguno con especias y madera, ya que generan la sensación de calidez.

El olfato es uno de los sentidos más poderosos que tenemos y tiene la capacidad de despertar recuerdos y sentimientos que creíamos olvidados, así que oler bien puede hacer toda la diferencia.

