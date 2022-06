¿Qué flores tienen perfume? Conoce 5 que harán oler rico tu casa en verano. Foto: bodas.net

Con el calor del verano los olores desagradables comienzan a notarse mucho más y no solo hablamos de los corporales, simplemente las mascotas y las coladeras comienzan a inundar de un ahora penetrante toda la casa, por eso, aquí te diremos qué flores puedes usar en tu favor para combatir este mal. ¡Su perfume es delicioso!

En La Verdad Noticias te recodamos que siempre es mejor que optes por opciones naturales para perfumar tu vivienda, pues, aunque los aromatizantes industriales son efectivos, en realidad también son agresivos para el medio ambiente.

Hace poco te contamos sobre algunas plantas que atraen a los colibríes a tu hogar, pero en esta ocasión iremos más allá y te diremos cuáles debes tener en casa para neutralizar los malos olores.

5 flores cuyo exquisito perfume inundara tu casa

Lathyrus odoratus. Foto: naturalista.mx

Jazmín

El aroma que desprende esta planta es inconfundible, es potente y delicioso, de ahí que es una opción ideal para tenerlas en las zonas iluminadas de tu vivienda para hacer que todo su perfume se distribuya en todas las habitaciones.

Lathyrus odoratus

Te sugerimos poner esta planta en una maceta justo en los pasillos, de esta manera su aroma se esparcirá mejor, recuerda que también se le conoce como guisantes de olor y es que simplemente su perfume es único.

Flor de cera

Su belleza es impactante, así que es una valiosa planta decorativa, pero esto, sumado a su delicioso perfume, la convierte en una opción excelente para llenar de fragancia tu hogar. Lo mejor de la Hoya carnosa es que durante las noches es el momento en que desprende su aroma, así que ponla en la sala o tu habitación para dormir tranquilo.

Lobularia maritima

Además de bonita, su aroma es increíble, pero eso no es todo, esta planta también llamada bola de hilo o aliso de mar no requiere de muchos cuidados, debido a que su clima natural es extremo, por ello, no tendrás problema en tenerla en casa y claro es también muy valorada por su belleza.

Cala

También, es conocida como lirio de agua o alcatraz, es una planta muy hermosa que desprende un aroma muy especial, lo mejor de todo es que el verano es su mejor época del año porque durante esta florea más, así que, ¡tienes que tenerla!

Te puede interesar: ¿Qué necesitan los cactus para florecer más rápido?

¿Cuál es la flor más perfumada?

La rosa es la flor más perfumada, algo que sumado a que es la más famosa de todas y que tienen una gran belleza, convierte a la planta en una verdadera ‘idol’ del mundo de la jardinería.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de panoramaweb.com.mx