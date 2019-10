¿Qué faldas deberías de usar, según tu edad?

No importa la edad que tengamos, las mujeres siempre nos enfrentamos al dilema de ‘qué ponernos’, y si tú al igual que muchas otras no sabes cuál es el tipo de ropa que te queda mejor según tu edad, aquí te orientamos.

Cuando somos jóvenes prácticamente cualquier prenda nos queda bien, a menos de que optemos por diseños, colores o estampados demasiado sobrios que nos ‘aumenten’ visualmente la edad; sin embargo, conforme vamos creciendo, pareciera que hay menos opciones para lucir fabulosas.

Esto no tiene por qué ser así. De acuerdo con la diseñadora venezolana Carolina Herrera, “no hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse como si fuera más joven”, sin embargo, aún cuando atravesamos los 40, 50 o 60 años, podemos lucir estilosas sin arriesgar nuestra imagen.

¿Qué faldas deberías de usar, según tu edad?

Por eso a continuación te mostramos algunas opciones con los estilos de faldas que mejor te quedan, según tu edad. ¡Toma nota!

A los 20 años

Como decíamos, cualquier diseño, largo o estilo te queda bien, sin embargo, los estilos que mejor te lucen son las faldas de piel sintética y las mini de denim. Además de que ambas piezas combinan estupendo con prácticamente todo, son súper juveniles y coquetas, ideales para ti.

¿Qué faldas deberías de usar, según tu edad?

A los 30 años

Si pudiéramos elegir una pieza que ‘represente’ a las mujeres de 30 años, definitivamente sería una falda lápiz, pues resulta muy femenina y elegante, y es ideal para una salida casual, formal o hasta para el trabajo.

Estamos seguras de que este tipo de falda alargará tu silueta y te ayudará a definir la figura, así que proyectarás una imagen sexy y segura. No obstante, si hay un tipo de cuerpo al que no se la recomendaremos sería a una chica de ‘triángulo invertido’, puesto que no creará una imagen armoniosa ni balanceada.

¿Qué faldas deberías de usar, según tu edad?

A los 40 años

Para todas aquellas que atraviesan los 40 años, les recomendamos elegir las faldas plisadas, que si bien se pueden utilizar a cualquier edad, resaltan el atractivo de las mujeres maduras, haciéndolas lucir maravillosas, elegantes y discretas, sin resultar aburridas.

¿Qué faldas deberías de usar, según tu edad?

A los 50 años

Por último, para las mujeres guapas y joviales de 50 años, que pensaban que a su edad ya no se podía lucir encantadora y a la moda, les recomendamos elegir faldas de corte midi o largo con estampados, pues además de ser llamativas, son clásicas, elegantes y femeninas.

¿Qué faldas deberías de usar, según tu edad?

