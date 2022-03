¿Qué es pansexual? el término ha cobrado tendencia

Recientemente, en el programa de YouTube de Christopher Gianotti, Amy Gutiérrez contó sobre sus inicios en su carrera musical, sus amistades y, además dijo ser pansexual, algo que ha resultado curioso para algunos dado que desconocen esta orientación sexual.

La entrevista comenzó con: “¿Te has besado alguna vez con una mujer?”, preguntó Christopher Gianotti, a lo que la salsera dijo: “Sí, un beso normal, cuando estás con amigos jugando a la botella borracha (...) eso fortalece el vínculo, la amistad (...) No solamente una vez, han sido en diferentes ocasiones”.

En ese momento la joven dijo: “yo me sentido atraída con la belleza de alguna mujer, yo no t puedo decir que soy bisexual, pero tampoco te puedo decir que soy solo un género, siento que soy como pansexual. No me fijo nunca en el género”.

¿Qué es pansexual?

Son quienes sienten atracción por todos los géneros.

Las personas que se definen como pansexuales, sienten que son sexualmente, emocionalmente o espiritualmente capaces de enamorarse de todos los géneros.

Ahora bien, una persona polisexual puede sentirse atraída por algunas personas de distinto género o distinto sexo, pero no con todos los sexos o géneros atraigan de la misma manera o al mismo nivel.

¿Qué es un sapiosexual o demisexual?

Más orientaciones sexuales.

Otros términos son el sapiosexual o demisexual. Recordemos que hay diferentes tipos de orientación sexual y si bien estamos acostumbrados a términos como transexual, heterosexual o bisexual, hay otras tendencias sexuales.

Sapiosexual: Se caracterizan por sentirse atraídos por la inteligencia de una persona.

Demisexual: No suele sentir atracción sexual a menos que ya haya formado un fuerte vínculo emocional con dicha persona.

Agénero: Es aquella persona que no se identifica con ningún género.

Arromántico: Es una persona que no experimenta atracción romántica hacia otras personas.

Graysexual o Gris-asexual: Se encuentran entre la sexualidad y la asexualidad. Se trata de una conexión más fluido entre la sexualidad y la asexualidad. Pueden sentirse heterosexuales, gays o cualquier otra identidad sexual dentro o fuera del binario de hombres y mujeres.

Skoliosexual: Es la tendencia sexual orientada a géneros no binarios (hombres o mujeres), esto es, los skoliosexuales se sienten atraídos por personas transgénero intergénero. Su identidad se sitúa en un punto medio entre dos géneros.

Es así como en esta ocasión, en La Verdad Noticias hemos respondido qué es pansexual, así como otras orientaciones sexuales.

