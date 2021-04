¿Qué es la vitamina D y para qué sirve?

El cuerpo humano necesita de nutrientes y uno de ellos es la vitamina D que ayuda a la formación de los huesos y dientes y para la absorción del calcio a nivel intestinal, también es conocida como calciferol; la vitamina participa en muchas funciones del organismo.

La sustancia es esencial para tener una excelente calidad de vida y poder desempeñar las actividades cotidianas del día, es una sustancia sintetizada por el organismo a través de un proceso químico que se activa cuando el cuerpo se expone a los rayos del Sol, además puede obtenerse a través de algunos alimentos.

La vitamina D es tan importante para una mejor salud, ya que sus principales funciones está el papel que juega en la acumulación de calcio en los huesos, además se relaciona con el crecimiento y el desarrollo del sistema nervioso.

¿Qué nos aporta la vitamina D?

Aporta nutrientes para huesos más fuertes

La vitamina D es importante para el cuerpo durante y después del crecimiento, pues es necesario para el desarrollo óseo de los pequeños, si los niños no cuentan con niveles adecuados de la sustancia no podrían alcanzar la cantidad apropiada de calcio que necesitan los huesos. Mientras que en la edad adulta puede desencadenar algunas enfermedades.

Una de las funciones de la vitamina es que es importante para los músculos ya que la necesitan para el movimiento y los nervios, además es indispensable para que el sistema inmunitario pueda combatir las bacterias para protegerse contra infecciones respiratorias.

La vitamina ayuda a prevenir ataques de asma, de igual forma tiene un efecto protector contra la diabetes juvenil. La vitamina también es importante para la salud del corazón y de los vasos sanguíneos, de igual forma es necesario para el buen funcionamiento del cerebro.

¿Cuáles son los síntomas de falta de vitamina D?

La falta de la vitamina puede ocasionar dolor en los huesos

La deficiencia de la vitamina puede producir debilidad, dolor muscular y dolor en los huesos en las personas de diferentes edades. Uno de los primeros síntomas de la falta de la vitamina D son los calambres musculares debido a una baja concentración de calcio en la sangre.

Otro de los síntomas de la carencia de la vitamina es que los menores de un año tardan más tiempo en gatear o sentarse. Por otro lado, en la etapa del crecimiento del niño de 1 a 4 años presentan desviaciones en la curvatura de la columna vertebral.

Mientras que en la edad adulta los huesos son débiles lo que ocasiona dolores fuertes y pueden sufrir fracturas. Además en las personas de la tercera edad una pequeña caída puede ocasionar un daño mayor al cuerpo ya que los huesos se vuelven frágiles y se fracturan con mayor facilidad.

En La Verdad Noticias te compartimos que además de que la vitamina D, C y B6 ayudan a fortalecer al sistema inmunológico, la directora médica asociada de WorkCake Britanny Busse, explicó que la vitamina K es un cofactor de las proteínas antiinflamatorias y la forma K2 es más activa que la K1, pues la vitamina K2 suprime la producción de citocinas proinflamatorias en modelos de animales experimentados, lo que podría ayudar a regular a debilitar síntomas de COVID-19.

¿Qué alimentos son ricos en vitamina D?

El pescado y huevo son alimentos que contienen vitamina D

La cantidad de vitamina que produce el cuerpo depende del estilo de vida de cada persona así como de otros factores como la residencia, latitud, el momento del día, o el tipo de alimentación que ayudará a elevar los niveles de la vitamina, por lo que aquí te compartimos los alimentos donde puedes encontrar la vitamina D.

El aguacate es uno de los alimentos más ricos que tiene propiedades beneficiosas para la salud, contiene ácidos grasos cardiosaludables y otras vitaminas como A, B12, calcio, Hierro, además reduce el colesterol y son buenos para el corazón.

Los champiñones es una seta de nutrientes y vitaminas que aportan beneficios en nuestra salud, es una fuente única de antioxidantes, fortalece el sistema inmunitario, además este tipo de hongos se puede preparar cocidos o asados.

El pescado ayuda a mantener una buena salud cardiovascular ya que se puede encontrar una cantidad de vitamina, el pescado contiene bajos niveles de colesterol, contiene menos grasas saturadas, por lo que lo convierte en un alimento que aporta varios nutrientes.

Los huevos son uno de los alimentos más nutritivos, es una fuente de grasa y proteína de alta calidad, contiene colina, un nutriente que ayuda al desarrollo saludable del cerebro, además es un alimento sumamente completo y delicioso.

La leche, es un alimento que es de suma importancia consumir, ya que además proporciona calcio.

Otro de los nutrientes de la vitamina se encuentra en el sumo de la naranja, además aporta la cantidad diaria recomendad de vitamina C.

¿Cómo se debe tomar la vitamina D?

Los suplementos de la vitamina se deben tomar después de la comida del día

Y es que, debido a que algunas personas no siguen las recomendaciones de alimentación para obtener los nutrientes necesarios para el cuerpo, tomar suplementos de esta vitamina es una opción, aunque no debe tomarse sin recomendación médica.

Hay cápsulas para compensar la falta de nutrientes al organismos y así poder aportar mayores beneficios a la salud. El médico debe determinar la dosis y duración del tratamiento. Según Neil Levin, nutricionista clínico de NOW Foods, indicó al diario The Washington Post que lo recomendable es tomar los suplementos en la mañana. La vitamina liposoluble es absorbida por el cuerpo después de la primera comida del día.

Según el Food and Nutrition Board, las personas de 1 a 70 años necesitan 600 UI por día, mientras que las personas de la tercera edad 800 UI, aunque Nadolsky menciona que depende de cada persona, pero se recomienda no superar las 4.000 UI por día. De igual forma no es recomendable abusar de los suplementos ya que de tener niveles excesivos puede ser contraproducente y puede genera efectos tóxicos.

Para que el cuerpo pueda absorber la vitamina D, lo recomendable es exponerse al sol 15 minutos, lo recomendable es no usar antisolar para no contrarrestar su efecto, no se necesita que el sol te dé en todo el cuerpo, pues con que te de en los brazos, piernas o la espalda es suficiente.

Enfermedades que previene la vitamina D

Evita la enfermedad de la osteoporosis

Tener una alimentación saludable para que el cuerpo pueda absorber los nutrientes esenciales de la vitamina denominada calciferol ayuda al buen funcionamiento del organismo por lo que aquí te compartimos las enfermedades que previene la vitamina D

Osteoporosis, es una enfermedad esquelética, los huesos se vuelven más porosos y más frágiles, se rompen con mayor facilidad.

Raquitismo, es una enfermedad que hace que los huesos se vuelvan blandos y afecta a los niños desde la infancia debido a una deficiencia de la vitamina en su cuerpo.

, es una enfermedad que hace que los huesos se vuelvan blandos y afecta a los niños desde la infancia debido a una deficiencia de la vitamina en su cuerpo. Osteomalacia, una enfermedad que se presenta debido a los bajos niveles de la vitamina, lo que causa dolor en los huesos y debilidad muscular.

Y es que, múltiples estudios han analizado que la deficiencia de la vitamina D pueden ocasionar diabetes, presión arterial alta y enfermedades cardiovasculares, por eso es de suma importancia tener una sana alimentación para contrarrestar las enfermedades.

