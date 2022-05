¿Qué es la viruela del mono y sus signos y síntomas?

En 2021, dos personas que viajaron desde Nigeria a los EE . UU. fueron diagnosticadas con la enfermedad, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades .

La viruela del mono se encuentra principalmente en África occidental y central, pero en los últimos años se han observado casos adicionales en Europa, incluido el Reino Unido, y otras partes del mundo. Esos casos generalmente están relacionados con viajes internacionales o animales importados infectados con la viruela, dijeron los CDC.

El jueves, España confirmó siete casos de viruela del mono en Madrid y está investigando otros 22; Italia confirmó su primer caso; y los funcionarios de salud pública canadienses anunciaron que están investigando 17 casos sospechosos de viruela del mono en Montreal.

Varios casos de viruela símica en el Reino Unido entre personas que no han viajado o no han tenido contacto con otras personas con el virus tienen a los funcionarios de salud allí y en los CDC preocupados, pero no hay motivo de alarma, dijo el jueves el Cirujano General de EE. UU., el Dr. Vivek Murthy en CNN. "Nuevo día."

"En este momento, no queremos que la gente se preocupe", dijo Murthy. "Estos números aún son pequeños; queremos que estén al tanto de (los) síntomas y, si tienen alguna inquietud, que se comuniquen con su médico".

¿Cuáles son los síntomas iniciales de la viruela del mono?

Hay un período de incubación de unos siete a 14 días, dijeron los CDC. Los síntomas iniciales suelen ser similares a los de la gripe, como fiebre, escalofríos, agotamiento, dolor de cabeza y debilidad muscular, seguidos de inflamación en los ganglios linfáticos, que ayudan al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades.

"Una característica que distingue la infección por la viruela del mono de la viruela es el desarrollo de ganglios linfáticos inflamados", dijeron los CDC.

Luego viene una erupción generalizada en la cara y el cuerpo, incluso dentro de la boca y en las palmas de las manos y las plantas de los pies.

Las viruelas dolorosas y elevadas son perladas y llenas de líquido, a menudo rodeadas de círculos rojos. Las lesiones finalmente se forman costras y se resuelven en un período de dos a tres semanas, dijeron los CDC.

"El tratamiento generalmente es de apoyo ya que no hay medicamentos específicos disponibles. Sin embargo, hay una vacuna disponible que se puede administrar para prevenir el desarrollo de la enfermedad", dijo Jimmy Whitworth, profesor de salud pública internacional en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. en una oración.

¿Cómo se propaga la viruela del mono?

Se requiere un contacto cercano con una persona infectada para la propagación del virus de la viruela del mono, dicen los expertos.

La infección puede desarrollarse después de la exposición a "piel rota, membranas mucosas, gotitas respiratorias, fluidos corporales infectados o incluso contacto con ropa contaminada", dijo en un comunicado Neil Mabbott, presidente personal de inmunopatología en la facultad de veterinaria de la Universidad de Edimburgo en Escocia. .

"Cuando las lesiones han sanado, las costras (que podrían portar virus infecciosos) pueden desprenderse como polvo, que podría inhalarse", dijo el Dr. Michael Skinner, miembro de la facultad de medicina en el departamento de enfermedades infecciosas del Imperial College. Londres, en un comunicado.

La transmisión entre personas ocurre principalmente a través de gotas respiratorias grandes, y debido a que tales gotas generalmente viajan solo unos pocos pies, "se requiere un contacto cara a cara prolongado", dijeron los CDC.

Esta imagen de microscopio electrónico de 2003 proporcionada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. muestra viriones maduros de viruela del mono de forma ovalada, a la izquierda, y viriones inmaduros esféricos, a la derecha, obtenidos de una muestra de piel humana asociada con el brote de perros de las praderas de 2003.

"La viruela del mono puede ser una infección grave, con tasas de mortalidad de este tipo de virus de la viruela del mono que han sido de alrededor del 1 % en otros brotes. A menudo se dan en entornos de bajos ingresos con acceso limitado a la atención médica", dijo Michael Head, investigador sénior en salud global en la Universidad de Southampton en el Reino Unido.

Sin embargo, en el mundo desarrollado, "sería muy inusual ver algo más que un puñado de casos en cualquier brote, y no veremos niveles de transmisión al estilo (Covid)", dijo Head en un comunicado.

Los desinfectantes domésticos comunes pueden matar el virus de la viruela del mono, según los CDC.

¿Dónde se originó la viruela del mono?

La viruela del mono obtuvo su nombre en 1958 cuando "ocurrieron dos brotes de una enfermedad similar a la viruela en colonias de monos mantenidos para investigación", dijeron los CDC .

Sin embargo, aún se desconoce quién es el principal portador de la viruela del mono, aunque "se sospecha que los roedores africanos juegan un papel en la transmisión", dijo la agencia.

El primer caso conocido de viruela del mono en personas "se registró en 1970 en la República Democrática del Congo durante un período de esfuerzo intensificado para eliminar la viruela", dijo el CDC.

Después de 40 años sin casos reportados, la viruela del mono resurgió en Nigeria en 2017, dijeron los CDC. Desde entonces, ha habido más de 450 casos reportados en Nigeria y al menos ocho casos conocidos exportados a nivel internacional, dijo la agencia.

Un brote ocurrió en los EE. UU. en 2003 después de que cuarenta y siete personas en seis estados (Illinois, Indiana, Kansas, Missouri, Ohio y Wisconsin) se enfermaron debido al contacto con sus perritos de las praderas, dijeron los CDC.

"Las mascotas se infectaron después de estar alojadas cerca de pequeños mamíferos importados de Ghana", dijo el CDC. "Esta fue la primera vez que se informó de la viruela del mono humano fuera de África".

