¿Qué es la tripledemia y porque deberías preocuparte? Descúbrelo aquí

Con el aparente término de la pandemia que comenzó en diciembre de 2019, el mundo ha relajado las defensas sanitarias y es ahora cuando un nuevo padecimiento vuelve de 2009, la Influenza A, de la que se han diagnosticado dos variantes más contagiosas que sus antecesoras se ha unido a esta “tripledemia”, ¡sigue leyendo!

En La Verdad Noticias queremos decirte que este fenómeno afecta más a los niños pequeños y bebes, ya que con la temporada de frío, las enfermedades estacionales como la gripa también hacen de las suyas, provocando bronquitis y neumonía, que pueden ser mortales en los infantes si los síntomas no se tratan adecuadamente.

Anteriormente, te contamos que el climático podría desatar la próxima pandemia, pero ahora te decimos que con el cambio de estaciones y las fluctuaciones en el clima, las enfermedades estacionales no se harán esperar y dependiendo de la zona en la que vivas, podrían desatar una ola de enfermos.

Esto significa la “tripledemia” para la salud infantil

Luego de que los hospitales registraran un alza en el número de caso por infecciones respiratorias que han saturado la capacidad de los hospitales, se ha confirmado que se trata de un fenómeno pospandémico, con el que circulan dos variantes de la gripe porcina, la H3N2 y la H1N1.

Debido a las medidas de distanciamiento, los niños no fueron expuestos a ciertos patógenos, no tuvieron la oportunidad de generar defensas, siendo los bebes los más afectados, pues al no estar expuestos a virus como el VRS, no se infectaron como la mayoría de los niños que rondan los 2 años de edad y esto los vuelve muy vulnerables.

La Influenza A, el coronavirus y VRS, que es una infección que obstruye las vías respiratorias, son quienes conforman esta nueva ola de riesgo sanitario, puesto los números son alarmantes y estamos muy lejos de terminar con la temporada más fría, tan solo de la influenza se han reportado 6 mil 900 hospitalización y 360 muertes.

¿Qué es una pandemia?

Se trata de una enfermedad que ha superado el número de infectados que se espera en una población durante un tiempo determinado y que se ha propagado rápidamente en una área geográficamente extensa, ya sean varios poblados, ciudades o países.

