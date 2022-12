¿Qué es la tricomoniasis? La ETS que va en aumento en México

El SIDA, la gonorrea o la clamidia son de las enfermedades de transmisión sexual más populares en el mundo.

Sin embargo, existen otras como la tricomoniasis que no es conocida pero que también ponen en peligro la vida de quien lo padece.

En La Verdad Noticias te compartimos todo sobre esta ETS que está afectando a muchas personas con sus síntomas y riesgos.

¿Cuáles son los síntomas de la tricomoniasis?

La tricomoniasis causa inflamación en genitales.

La tricomoniasis, o también conocida como tric, es una enfermedad de transmisión sexual causada por el parásito protozoario llamado Trichomonas vaginalis.

Este patógeno causa síntomas leves y variables, lo cual genera que sea complicado de diagnosticar y tratar.

Se estima que más de 3.7 millones de personas padecen esta enfermedad de transmisión sexual, sin embargo menos del 35% presenta síntomas claros.

Lo que causa peligro es que sus signos no son claros en muchas personas pero en otras sí, incluso algunas suelen ser asintomáticos.

Aunque no se presenten síntomas no significa que la persona no sea portadora de la enfermedad, por lo tanto si puede transmitirla a otro individuo.

Los signos más comunes son: inflamación grave en los genitales, molestias al momento del coito e irritación leve que puede durar desde 5 hasta 28 días.

¿Cómo se quita la tricomoniasis?

Determinados antibióticos ayudan contra la enfermedad.

Gracias a los avances médicos, esta ETS es curable si se trata a tiempo; por ello hay que prestar atención a cualquier signo de la enfermedad.

Esta prevalece en mujeres, quienes pueden ser contagiadas durante las relaciones sexuales sin protección, siendo el área más infectada la parte baja de los genitales, tanto la parte exterior como interior de ambos.

A comparación de otras ETS, la tric se contagia de aparato reproductor a aparato reproductor, siendo menos frecuente la infección a otras partes del cuerpo como las manos, la boca o la cara.

Cuando un médico determina que padece la enfermedad se comienza con un tratamiento efectivo que busca eliminar la bacteria.

Su tratamiento es similar al de la sífilis ya que se basa en antibióticos en pastillas como el tinidazol o metronidazol.

Tras erradicar la infección aún se puede volver a contraer la ETS, por lo tanto se recomienda tener relaciones sexuales responsables y con protección.

