¿Qué es la prosopagnosia? La enfermedad que atormenta a Brad Pitt

Lo conocemos como uno de los hombres más famosos e icónicos de Hollywood, galán de galanes, multimillonario y excelente actor, pero solo muy pocos saben que padece una extraña enfermedad que afecta únicamente al 2,5% de la población mundial. Hoy te contamos sobre la prosopagnosia, la enfermedad que atormenta a Brad Pitt.

La prosopagnosia o ceguera facial es un padecimiento que se caracteriza por la imposibilidad de reconocer caras, escenas, expresiones faciales de emoción y hasta automóviles, y que afecta aproximadamente a una de cada 50 personas alrededor del mundo, entre ellas al protagonista de Once Upon a Time in Hollywood y ex esposo de Angelina Jolie, Brad Pitt.

El actor estadounidense de 56 años, reveló en 2013 que padecía esta enfermedad y según sus propias palabras, “hay gente que me odia porque piensan que les estoy faltando al respeto”.

¿Qué es la prosopagnosia? La enfermedad que atormenta a Brad Pitt

Esta extraña enfermedad que procede de los términos griegos ‘prosopon’ (cara) y ‘agnosia’ (ausencia de conocimiento), es un padecimiento neurológico que en muchas ocasiones impide a los pacientes reconocer a miembros de su propia familia, amigos cercanos e incluso a sí mismos.

“Es la interrupción selectiva de la percepción de rostros, tanto del propio como del de los demás”. Así la definió el neurólogo alemán Joachim Bodamer.

Entre sus síntomas se encuentran primordialmente la dificultad para recordar si alguna vez se ha visto una cara o reconocer a sus familiares más cercanos como padres, hermanos, esposos e hijos, por lo que los afectados dependen en gran medida de la información no facial como: cabello, ropa, voz, forma de caminar y hasta la sonrisa.

Ahora bien, esta derivación de agnosia visual, es decir, incapacidad de procesar información sensorial, puede presentarse de dos formas: congénita y adquirida.

¿Qué es la prosopagnosia? La enfermedad que atormenta a Brad Pitt

La prosopagnosia congénita es la que se padece desde el nacimiento y que interrumpe la comunicación entre varias partes del cerebro, ocasionando así la pérdida de capacidad para reconocer rostros.

Por su parte, la que es adquirida se suele presentar luego de un evento traumático o por algún daño en el lóbulo temporal occipital, ya sea por accidente cerebrovasculares, hemorragias o tumores.

Te puede interesar: ¿Qué es el hipertiroidismo? La enfermedad que padece Vanessa Huppenkothen

Lamentablemente, a pesar de los avances científicos, hasta el día de hoy no existe una cura para la prosopagnosia, o para los déficits de los cuales viene acompañado, y así como Brad Pitt, millones de personas tienen que vivir con este extraño padecimiento.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.