¿Qué es la paprika y para qué sirve?

Alguna vez te has preguntado lo que es la paprika y ¿cómo está preparado?, este condimento, utilizado en la cocina, se obtiene de poner a secar y moler pimientos rojos o morrones.

La páprika, también conocido como ají molido en algunas partes de América del Sur es una especia que se utiliza en la preparación de diversos platos de la cocina europea y se ha adoptado en diferentes países con diversos nombres.

Si deseas conocer en qué recetas puedes usar la paprika, como estos nuggets saludables, a continuación La Verdad Noticias te comparte toda la información.

¿Qué es la paprika?

Es un condimento rico en licopeno, un antioxidante que le da el característico color rojo. Los antioxidantes ayudan a combatir los radicales libres, causantes del envejecimiento prematuro, también ayudan a combatir algunos tipos de cáncer.

El sabor de la paprika puede ser suave o picante, de esto depende la variedad de pimiento con el que se elabore, el color que obtenga también depende de la variedad con la que se elabora.

La paprika puede adquirirse en supermercados, en línea y en tiendas de alimentos, su precio varía de acuerdo a la marca, podrás encontrarlo desde $25 a partir de presentaciones de 55 gramos.

¿Con qué otro nombre se conoce a la paprika?

En algunos países de Latinoamérica, la palabra pimentón, usado para la paprika, corresponde al pimiento verde o morrón. En estos países, es normal que el ají en polvo (no específicamente páprika) se conozca simplemente como ají, ají panca o colorante.

En Chile, existe un ají en polvo conocido como merkén, proveniente de un ají llamado cacho de cabra. La palabra pimentón se utiliza para pimiento verde o morrón. En este país el pimentón aquí descrito es llamado ají de color.

En Venezuela se conoce como pimentón español, ya que el nombre de pimentón hace referencia al pimiento. En Uruguay se distingue el pimentón en sus dos variedades, dulce (de ñora) y picante (de paprika), del ají molido.

¿Para qué es la paprika?

¿Para qué sirve la paprika?

Esta especia también es rica en vitamina A, C, E y del complejo B que ayudan a obtener la energía de la comida que consumimos habitualmente, además, ayudan a formar glóbulos rojos. Las vitaminas A y C, además contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico, de acuerdo con el National Institutes of Health.

La paprika puede ser utilizada para diversas recetas en la cocina, pues queda bien para realzar el sabor de diferentes platillos con pollo, pescado, arroz, pasta, queso cottage, coliflor e incluso con papas.

Existen 3 tipos de paprika, la ahumada, la dulce y la picante. La primera se utiliza para elaborar diversos embutidos caseros como los lomos embuchados o chorizos. La segunda, realza el sabor de las salsas agridulces e intensifica el sabor de algunos arroces y sopas, por último, la tercera es ideal para acompañar pechugas de pollo, verduras asadas o al vapor así como pescado y carnes rojas.

¿Cómo preparar la paprika?

La paprika se utiliza para realzar el sabor de salsas, arroces y sopas. Además de sazonar pollo, pescado, carnes rojas y verduras. Si deseas preparar tu paprika casera, sigue los siguientes pasos:

Ingredientes:

4 pimientos rojos frescos

2 chiles secos (Si quieres darle picor)

Preparación:

Lavar y secar los pimientos rojos. Retirar las semillas y venas de los pimientos. Cortar pimientos en rebanadas muy finas. Colocar rodajas de pimientos en una charola para horno y meter por 25 minutos a 200 °C con la puerta abierta para que no se hagan pastosos los pimientos. Al sacarlos del horno, colocarlos durante varias horas bajo el sol hasta que queden completamente secos. Llevar a la licuadora o procesadora de alimentos y triturar hasta obtener un polvo fino. Guarda en un recipiente limpio y con tapa. Y está listo para usar en la cocina y darle sabor a tus comidas.

Aprovecha lo que es la paprika, sus beneficios y su sabor para darle un toque único a tus platillos.

