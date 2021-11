¿Qué es la mielofibrosis?

La mielofibrosis (MF) es un tipo de cáncer de la médula ósea, aunque también se le conoce como una enfermedad hematológica porque se produce en la sangre; en el campo de la oncología se le suele llamar neoplasia mieloproliferativa, así lo reveló el Dr. Kevin Nacho, quien está especializado en Hematología por el Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI del IMSS y la UNAM, y de su mano, te diremos todo lo que debes saber sobre esta rara afección que de no detectarse a tiempo puede dar solo un par de años de vida.

En La Verdad Noticias te compartimos que el Dr. Kevin Nacho es desde el 2007 el Gerente Médico de Hematología de Novartis Oncología y cuenta con adiestramiento en Trasplante de Médula Ósea y Maestría en investigación clínica.

¿Cómo se origina la mielofibrosis?

Neoplasia mieloproliferativa. Foto: miplenitud.mx

El Dr. Kevin Nacho reveló que al ser un tipo de cáncer su origen es causado por mutaciones en el DNA de las células humanas, mismas que pueden generar un trance ya sea de un lento, moderado o agresivo crecimiento, en caso particular de la neoplasia mieloproliferativa hay una mutación en las células de la médula ósea, las cual origina una señal anormal llamada mieloproliferación que provoca proliferación caótica y que puede causar crecimiento desmedido del bazo o producción de muchos glóbulos blancos (leucocitos) anormales, incluso puede haber exceso de plaquetas o glóbulos rojos.

El experto comentó que, en el 2006, 2008 y 2012 las mutaciones causantes de la mielofibrosis fueron descritas, y son las siguientes:

JAK2 CALR (calre- ticulina) MPL

¿Qué provoca la mielofibrosis?

Síntomas de la neoplasia mieloproliferativa. Foto: mejorconsalud.as.com

Provoca una alteración profunda en la médula ósea que genera en exceso una proliferación de fibras como si se tratara de un tejido cicatrizal; pero, al mismo tiempo en que se produce una gran cantidad estas células anormales, también se dejan de generar otras normales y esenciales como lo son las plaquetas y los glóbulos rojos, así lo explicó el Dr. Kevin Nacho, quien también señaló que existe un crecimiento del bazo, pero ¿qué es este órgano?

El especialista explicó que el bazo es un órgano que se encuentra en la parte izquierda superior del abdomen justo cerca de las costillas y que es muy pequeño, tanto que casi no se puede tocar, aunque, cuando una persona enferma de neoplasia mieloproliferativa, este se inflama y crece de gran manera, lo que causa diversos síntomas que deterioran la salud del paciente, algunos de estos son:

Fatiga

Cansancio

Fibrosis de la médula ósea

Anemia

Trombocitopenia (plaquetas bajas)

Esplenomegalia (crecimiento del bazo)

Dolor muscular y óseo

Malestar abdominal

Pérdida de peso y masa muscular

Mareos

Sudoración nocturna excesiva

¿Cómo evoluciona la mielofibrosis?

Neoplasia mieloproliferativa. Foto: elmostrador.cl

Para poder entender cómo afecta la salud del paciente este tipo de cáncer, el Gerente Médico de Hematología de Novartis Oncología, explicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió que la neoplasia mieloproliferativa agrupa tres entidades clínico-patológicas, es decir, causa tres enfermedades a la vez, y son las siguientes:

Mielofibrosis Primaria (MFP): en este caso los pacientes sufren desde el principio los síntomas de la mielofibrosis. Mielofibrosis Post-policitemia Vera: la situación de estos pacientes es distinta, ya que no iniciaron directamente con la neoplasia mieloproliferativa, sino que en el pasado tuvieron la enfermedad Policitemia Vera, la cual se caracteriza por tener un exceso en los glóbulos rojos y crecimiento del bazo, y después con el paso del tiempo terminan por desarrollar este tipo de cáncer. Mielofibrosis Post-trombocitemia Esencial: estos pacientes tuvieron en el pasado Trombocitemia Esencial, una enfermedad que también presenta crecimiento del bazo y además exceso de plaquetas, y que con el paso de los años se transforma en mielofibrosis.

El experto, aseguró que tanto los pacientes de Mielofibrosis Post-policitemia Vera y como de la Mielofibrosis Post-trombocitemia Esencial tienen en común, la esplenomegalia progresiva, la cual indica que el bazo continua en un proceso de crecimiento e inflamación y termina por ocupar casi todo el abdomen, comprimiendo así los intestinos y el estómago, lo cual a su vez provoca sensación de plenitud postprandial, pero ¿qué es esto?

El Dr. Kevin Nacho reveló que la sensación de plenitud postprandial hace sentir al paciente satisfecho tras ingerir un poco de alimento, ya que en la mielofibrosis el bazo crece tanto que comprime el sistema digestivo y no deja espacio suficiente para realizar sus procesos de forma adecuada, lo que termina desencadenando desnutrición en el cuerpo del enfermo, ya que no se puede alimentar correctamente.

Para tener idea de lo grave que puede ser el crecimiento del bazo, el experto mencionó que cuando este órgano está sano mide aproximadamente 250 centímetros cúbicos y cuando hay neoplasia mieloproliferativa puede alcanzar los 3 mil o 5 mil centímetros cúbicos que, se pueden reflejar en algo similar a 5 litros que estarán de forma anormal en el abdomen, lo que representa una gran molestia para el paciente y que deteriora gravemente su calidad de vida.

¿Cómo se cura la mielofibrosis?

Dr. Kevin Nacho. Foto: Dr. Kevin Nacho

El Dr. Kevin Nacho, explicó que uno de los tratamientos más prometedores para curar o tratar la mielofibrosis es el trasplante de células hematopoyéticas (TCH), también conocido como el trasplante de sangre y médula ósea, aunque, este solo se aplica cuando el paciente tiene buenas condiciones clínicas, cuenta con un donador compatible y es joven, este último requisito se debe entender que es una persona menor de 60 años de edad.

Para realizar este tratamiento se da al paciente una quimioterapia de acondicionamiento, la cual, ayuda a reducir el tumor y a controlar la enfermedad, a tal grado de que puede provocar aplasia de la médula, que es clave, pues, así cuando se introducen las células del donador sano se reconstituye devolviendo la salud al paciente.

Aunque es un tratamiento muy esperanzador, todo dependerá de las condiciones de salud del paciente y del sistema de salud, de ahí que del 15 al 25 por ciento de estos podrán optar por él, ya que, es sumamente importante que el enfermo tenga la fuerza para soportar el trasplante.

Además de esta opción el Dr. especializado en Hematología por el Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI del IMSS, comentó que existe el trasplante de intensidad reducida, el cual, está diseñado para pacientes frágiles como los de la neoplasia mieloproliferativa, que pueden tener desnutrición o cachexia (pérdida de peso o pérdida muscular).

En caso de que el paciente no pueda ser elegido para el TCH, ya sea porque no tiene un buen estado de salud, no cuente con un donador compatible o en su ciudad no exista un especialista o sistema de salud que le pueda brindar esta opción, se recurren a los tratamientos médicos estándar, específicos y de investigación, aquí te explicamos cuáles son:

Tratamientos médicos estándar

Estos procuran dar soporte a la salud al paciente, es decir, ayudan a aliviar o combatir los síntomas causados por la neoplasia mieloproliferativa, y entre estos se encuentran:

Anemia: se suele tratar con transfusiones y eritropoyetina Prednisona Hidroxiurea Talidomida Lenalidomida Radioterapia al vaso

Tratamiento médico específico

El Dr. Kevin Nacho reveló que tras el descubrimiento de la mutación JAK2 en el año 2006, y luego las CALR (calre- ticulina) y MPL, se logró desarrollar el medicamento Ruxolitinib que las trata directamente y es mucho más efectivo que los tratamientos estándar, pues ayuda a controlar los síntomas y a reducir el tamaño del bazo, logrando a los 5 años de su ingesta el paciente mejore radicalmente.

Tratamiento médico de investigación

El especialista indicó que existen grupos de científicos que están realizando investigaciones para desarrollar medicamentos que combatan la neoplasia mieloproliferativa y otras enfermedades graves, ya que, realizan estudios clínicos en pacientes enfermos de forma rigurosa para confirmar tratamientos seguros y efectivos que ayuden combatirlas.

Tras explicar estos tipos de tratamiento, el Gerente Médico de Hematología de Novartis Oncología sugirió que para un paciente con mielofibrosis avanzada lo más indicado es recurrir a los inhibidores de la mutación JAK2, entre estos el Ruxolitinib, pues, están recomendados en las guías y manejo de estas enfermedades de la Red de Investigación del Cáncer de los Estados Unidos y América Latina (US-LA CRN).

¿Cuánto vive una persona con mielofibrosis?

Paciente con un especialista en salud. Foto: blog.gammaknifedelpacifico.com

Puede vivir generalmente de 3 a 5 años luego de recibir el diagnóstico de la enfermedad, explicó el Dr. Kevin Nacho, quien comentó que los pacientes se clasifican en cuatro grupos según sea el avance de la neoplasia mieloproliferativa:

Pacientes de riesgo alto

Pacientes de riesgo intermedio 2

Pacientes de riesgo intermedio 1

Pacientes de riesgo bajo

Del total de pacientes, los de riesgo alto e intermedio 2 son los que menos esperanza de vida tienen, pues, los primeros llegan solo a vivir 27 meses, es decir, casi 2 años y tres meses, mientras los segundos pueden vivir hasta 48 meses. En el caso de los de riesgo bajo, pueden vivir hasta 11.8 años.

A pesar de lo desalentador que suenan estos datos, el especialista comentó que los nuevos tratamientos pueden prolongar la vida de los pacientes de riesgo alto al doble, es decir hasta más de los 5 años y para los de riesgo intermedio 2 hay mejores noticias, pues, podría extenderla hasta por una década.

Por ello, y ahora que ya conoces qué es y cómo ataca la mielofibrosis no te olvides de compartir esta valiosa información con tus seres queridos, ya que, es una afección poco conocida y saber que existe y cómo se manifiesta ayudará a que más personas obtengan un diagnóstico oportuno y por ende, mayor esperanza de vida.

