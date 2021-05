¿Qué es la lluvia dorada?, qué tipos de lluvia existen y sus beneficios

No es sorpresa que en la intimidad existan algunas prácticas sexuales que pudieran resultar muy extrañas para algunos, pero muy placenteras para otros, y un ejemplo claro de esto es la llamada “Lluvia Dorada”.

Esta practica se conoce también como Urolagnia, y es una de las fantasías sexuales más comunes entre personas, y simplemente se tata de orinarse unos a otros durante las relaciones sexuales.

Si bien es un fetiche comúnmente considerado como “excitante”, debido a lo que provoca en los sentidos el olor, la temperatura e incluso el sabor de la orina.

Pero la lluvia dorada puede tener muchas consecuencias negativas en nuestro cuerpo, sobre todo, algunas relacionadas con irritaciones en la piel y alergias.

Esta práctica no está considerada como una de las más higiénicas, pues según la doctora Wendy Rodríguez en una entrevista para GQ, no hay que olvidar que la orina no dejan de ser desperdicios del cuerpo, por lo que no los necesitamos ni dentro, ni encima de nuestro cuerpo.

Otros tipos de “lluvia” durante el sexo

La dorada no es la única práctica sexual “Fetiche” que se encuentra en el grupo de las “lluvias”, y es que algunas personas han experimentado con prácticas un poco más fuertes, y que solo se deberían practicar si están consensuadas.

Lluvia blanca

Esta es la práctica de eyacular encima del cuerpo de la pareja sexual, específicamente en la zona de pechos y abdomen.

Lluvia marrón

Esta se define como la acción de defecar encima de tu pareja durante la relación sexual. Es probablemente la que más consecuencias pueda tener sobre la salud de los practicantes si se hace con mucha frecuencia.

lluvia plateada

Esta es una de las más comunes, y se trata de escupir en el cuerpo de la pareja sexual durante el acto.

Lluvia romana

La lluvia romana se le llama a la acción de vomitar durante el acto sexual, pero no de manera accidental, sino inducir al vómito por placer.

Lluvia roja

La lluvia roja es una combinación de la lluvia dorada, pero cuando una mujer se encuentra en periodo de menstruación.

Lluvia de leche

Para esta práctica es necesario tener relaciones con una mujer embarazada o que acaba de dar a luz, pues él la acción de rociar leche materna en el cuerpo de la pareja sexual.

¿Qué pasa si una mujer orina después de tener relaciones sexuales?

Otras "lluvias" durante el sexo

Orinar después de realizar una relación sexual es imprescindible para las mujeres. Y es que esta sencilla acción favorece a la expulsión de microorganismos.

Además resguarda la microbiota vaginal y relaja la uretra.

Como punto adicional, orinar después de practicar el sexo puede ayudar a la expulsión de espermatozoides, pero no se puede considerar como un método anticonceptivo, pues no previene del todo el embarazo.

¿Por qué me orino cuando tengo relaciones?

Durante la relación sexual, y específicamente al momento del orgasmo, los músculos de la vejiga se contraen, haciendo que podamos perder el control de nuestros esfínteres, por lo que la incontinencia por urgencia es común durante el sexo.

Sin embargo, no es nada de que preocuparse, pues aunque pudiera generar vergüenza en la pareja, son acciones necesarias para el cuerpo.

Este punto va acompañado del anterior, y es que si durante la relación sexual comienzas a tener ganas de ir al baño, lo mejor que puedes hacer es parar el acto, hacer lo propio, y posteriormente continuar con la intimidad.

