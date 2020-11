¿Qué es la DIABETES?: síntomas, tratamientos y mucho más

Descubre cuáles son los primeros síntomas de la diabetes. Foto: meds.cl

La diabetes es una enfermedad crónica que tiene origen cuando la insulina que sintetiza el páncreas no es suficiente para que el cuerpo humano funcione correctamente, aunque, puede ser también que, si la produzca, pero no de la calidad necesaria o que no pueda usarla eficazmente, pero qué más sabes sobre este padecimiento, ¡aquí te decimos todo lo que tienes que conocer!

Cómo sabes, la hormona que el páncreas produce es la insulina, y esta es necesaria para mantener los índices correctos de glucosa en el torrente sanguíneo, lo que hace que esta llegue a todo el organismo hasta la parte interna de las células, donde se convierte en energía para que los tejidos y músculos funcionen, incluso estas mismas pueden almacenarla para usarla cuando así lo requieran.

La diabetes es una enfermedad crónica vinculada con la insulina. Foto: as.com

¿Qué tipos hay de diabetes?

Diabetes tipo I

Esta se presenta cuando el cuerpo ya no puede producir insulina, los jóvenes adultos y niños suelen sufrirla, de ahí que estos pacientes requieren inyectarse todos los días insulina para controlar en el torrente sanguíneo los niveles de glucosa.

Diabetes tipo II

En este caso el cuerpo, aunque puede generar insulina no produce la necesaria, o puede ser también que el cuerpo no responda a esta, lo que hace que la sangre acumule glucosa, este es el tipo de glucosa que padecen mayormente los adultos y suele ser la más común.

Diabetes gestacional

Cuando una mujer está embarazada los niveles de insulina se elevan para que las reservas de energía aumenten; sin embargo, a veces esto no pasa, haciendo que exista diabetes gestacional, esta puede desaparecer luego del parto; sin embargo, en el futuro estas pacientes tienen alta probabilidad de sufrir de diabetes tipo 2.

Los pacientes con diabetes necesitan inyectarse insulina. Foto: tshs.eu

Síntomas de alarma por diabetes

Elevación de glucosa puede producir una fuerte sensación de hambre

Mucha sed

Necesidad de orinar continuamente, incluso de noche

Fatiga o cansancio

Pérdida de peso a pesar de que tal vez se coma bien

Mala visión

Entumecimiento de manos y pies

Infecciones fúngicas en la piel

¿Cómo se diagnostica esta enfermedad?

Hay varias maneras, una puede ser por estudios de orina, prueba de tolerancia a la glucosa oral, prueba de hemoglobina (A1C), estudios de sangre como glucemia que se hace en ayudas; sin embargo, dependiendo el paciente, será el médico quien lo sugiera, así mismo, será el único que luego de analizar los resultados podrá dar un diagnóstico oficial de diabetes.

TE PUEDE INTERESAR:¿Cómo bajar el azúcar en la sangre de forma rápida? ¡en emergencias!

Tratamiento de la diabetes

Diabetes tipo 1: se trata con insulina inyectada, ya sea con los sistemas de infusión continúa o plumas de insulina

Diabetes del tipo 2: además del uso de insulina, también se puede controlar bajando de peso o teniendo un estilo de vida más sano.

Con información de cronica.com.ar