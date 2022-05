¿Qué es la Atrofia Muscular Espinal? Foto: teinteresa.es

La Atrofia Muscular Espinal es una enfermedad neurodegenerativa, crónica degenerativa y genética en la que el paciente pierde la fuerza muscular, pues sus músculos se atrofian, así lo reveló la Dra. Miriam Jiménez, Directora Médica de Biogen y Neuróloga, pero ¿por qué ocurre y cómo la enfrenta quien la padece?, aquí te contaremos todo de manos de esta experta y de Isaac Pizzano, Presidente de la Asociación Mexicana de Atrofia Muscular Espinal, AMAME A.C.

En La Verdad Noticias te revelamos que la sigla para identificar este padecimiento es AME y es común que se le conozca como “una enfermedad rara”, aunque la experta detalló que lo correcto es llamar a este tipo de dolencias como “enfermedades de baja prevalencia”, ya que por cada 100 mil personas hay 6 que la padecen.

¿Qué causa la atrofia muscular?

Infante con Atrofia Muscular Espinal. Foto: infobae.com

La Directora Médica de Biogen explicó que surge debido a que la neurona que comunica la médula espinal con el músculo llamada neuromotora, no recibe la “proteína de sobrevida” que se encarga de mantenerla con vida, pues el paciente no la produce, lo que provoca que poco a poco está vaya muriendo, y con ello su capacidad muscular se va deteriorando.

¿Cómo evoluciona la atrofia muscular espinal?

Niño con Atrofia Muscular Espinal. Foto: bebesymas.com

La Dra. Miriam Jiménez explicó que cuándo los músculos van dejando de recibir comunicación del cerebro por medio de la médula espinal por falta de la “proteína de sobrevida” van perdiendo lentamente su función y comienzan a ponerse flácidos, pierden tono muscular y reflejos, incluso el paciente puede dejar de sostener su cabeza por sí mismo, sentarse, caminar o ponerse de pie.

¿Cuáles son los síntomas de la atrofia muscular?

Paciente con Atrofia Muscular Espinal. Foto: elpais.com

A continuación, te compartimos los síntomas más importantes y generales de este padecimiento, ¡toma nota!

Puede aparecer con mayor frecuencia antes de los 2 años de edad También puede surgir en preescolares, escolares y adultos Los síntomas dependerán de la edad en que surja la enfermedad Pérdida de la fuerza muscular o flacidez Pérdida de reflejos En los niños es frecuente que tengan problemas para respirar o neumonías frecuentes Problemas para deglutir los alimentos, ya que se van a las vías respiratorias, es decir, tienen broncoaspiraciones o microaspiraciones No alcanzan sus metas de desarrollo motor establecidos para su edad Aunque los niños aprendan a caminar, con el tiempo van perdiendo la fuerza y presentan problemas para respirar

¿Cómo se cura la atrofia muscular espinal?

Atrofia Muscular Espinal. Foto: gacetamedica.com

La Directora Médica de Biogen indicó que no hay cura aún para la Atrofia Muscular Espinal, pero sí existen tres tratamientos aprobados para contrarrestar sus síntomas, y uno de estos está aprobado para su uso en México y es un medicamento que comentó:

“Puede cambiar el curso de la enfermedad.”

Por otro lado, indicó que el paciente no solo debe recibir tratamiento farmacológico, sino uno “integral” donde se le puede dar rehabilitación pulmonar y muscular, también la colocación de sondas adecuadas les da la posibilidad de recibir una alimentación y nutrición adecuada, inclusive se pueden realizar correcciones de columna, entre otras atenciones que mejorarán la calidad de vida del enfermo.

Cabe mencionar que el medicamento al que hace referencia la Dra. Miriam Jiménez es uno desarrollado por Biogen.

¿Cuánto tiempo vive una persona con atrofia muscular espinal?

Atrofia Muscular Espinal. Foto: elmundo.es

La especialista explicó que no existe pronóstico de vida generalizado, ya que todo depende de cada paciente y del tratamiento integral que reciba, así como del momento en que comience la enfermedad, pues si inicia en una etapa temprana, antes de los seis meses, 8 de cada 10 mueren.

En este punto, es necesario explicar que una persona puede no tener el gen original que produce la “proteína de sobrevida” que alimenta la neuromotora, pero sí algunos “de respaldo” que ayudarán a producir por un tiempo la proteína, de ahí que algunos pacientes tienen una mayor perspectiva de vida.

¿Quién es el médico especialista para la atrofia muscular?

Atrofia Muscular Espinal. Foto: veritasint.com

El neurólogo pediatra es quien hace el diagnóstico, da el tratamiento y coordina la atención integral del paciente, así lo reveló la Doctora Miriam.

Cabe mencionar que este especialista atiende desde los primeros años de vida hasta los 18 años de edad, después los responsables de la enfermedad son los neurólogos de adultos, aunque siempre es el área de neurología quien diagnostica el padecimiento.

¿Cómo saber si soy portador de Atrofia Muscular Espinal?

Atrofia Muscular Espinal. Foto: diariomedico.com

La Dra. Miriam Jiménez reveló que existe una prueba genética en sangre o saliva que revela si el gen que produce la “proteína de sobrevida” llamado SMN1 existe o no en el cuerpo del paciente y que sirve para el diagnóstico de esta enfermedad.

Tras esto, la experta hizo énfasis en que los padres deben procurar realizar a los recién nacidos el tamiz neonatal, pues comentó que, aunque no descarta si se tiene o no Atrofia Muscular Espinal, sí ayuda a apartar otras al momento de realizar el diagnóstico de un paciente.

También, sugirió la realización del tamiz metabólico ampliado, ya que comentó es muy útil para dejar a un lado varios padecimientos.

¿Por qué un bebé nace con Atrofia Muscular Espinal?

Niño con Atrofia Muscular Espinal. Foto: agenciasinc.es

Porque dos portadores asintomáticos, es decir, dos personas que tenían un gen que sí produce la “proteína de sobrevida” y otro que no la produce tienen un bebé, entonces, explicó la Directora Médica de Biogen, existe el 50% de que el producto herede los dos genes buenos y el 25% de que nazca con los dos malos, es esta última posibilidad la que hace que un bebé nazca con Atrofia Muscular Espinal.

¿Cómo detectar Atrofia Muscular Espinal en el embarazo?

Mujer embarazada. Foto: tododisca.com

Se puede detectar con una prueba del líquido amniótico, pero este no es un estudio de rutina, ya que los papás pueden ser asintomáticos y no saberlo, a menos que anteriormente ya hayan intentado tener un bebé y este haya muerto debido a la enfermedad o que alguno de los padres sepa que es portador o que exista sospecha de esta posibilidad.

Tras esta explicación la especialista pidió a los padres siempre mantenerse atentos a los signos que presenten sus hijos desde los primeros años, por ejemplo, si se caen con frecuencia o tiene debilidad, pueden acudir a una evaluación de neurodesarrollo, también señaló que al nacer y durante la infancia se establece un seguimiento mensual sobre neurodesarrollo motor, lo cual es clave para identificar si algo está mal en su cuerpo según su edad.

Respecto a la incidencia de estos casos en México, la experta indicó que el Instituto Nacional de Pediatría dio a conocer un reporte en el 2020 donde señaló que en 10 años contaron con 31 niños diagnosticados con Atrofia Muscular Espinal.

Por último, la Directora Médica de Biogen recalcó e hizo un llamado a los papás y mamás de todo México a cuidar la salud de sus hijos y nunca pensar que “existen niños flojos” cuando se trata de su neurodesarrollo, pues indicó que cabe la posibilidad de que los pequeños tengan un padecimiento que les impida desarrollarse adecuadamente y este puede ser la Atrofia Muscular Espinal.

Ahora que ya sabes el lado teórico de esta enfermedad, es momento de presentarte la historia de Isaac Pizano, un joven que nació en Guadalajara y en el 2011 fue diagnosticado con AME, y que ahora, lucha por hacer visible este padecimiento, volver su atención oportuna, digna y sobre todo accesible para quien la necesita.

¿Cómo es vivir con Atrofia Muscular Espinal?

Isaac tiene Atrofia Muscular Espinal. Foto: Isacc Pizano

Isaac, quien también es psicólogo por la Universidad del Valle de México (UVM) contó a La Verdad Noticias que este padecimiento se vive de forma diferente en cada persona, y que él es uno de los afortunados de tener AME tipo 3 que es la menos severa, pues a sus 28 años y tras 11 años de haber recibido su diagnóstico aún puede dar algunos pasos solo, incluso confesó que todavía es capaz de bañarse sentado y manejar, aunque en el resto de actividades si tiene que ser asistido por sus familiares.

Por otro lado, explicó que a pesar de que ahora se encuentra con un trabajo estable en su consultorio como psicólogo especializado en Sexología Clínica, en un comienzo las cosas no fueron tan sencillas al momento de encontrar un trabajo, ya que se enfrentó a desafíos en temas de movilidad y discriminación.

Pizano relató que los primeros síntomas que su cuerpo comenzó a sufrir a causa del AME se hicieron presentes a los 12 años de edad cuando se dio cuenta de que poco a poco al practicar fútbol o andar en bicicleta se sentía débil, algo que ocultó durante tres años, ya que pensó que todo se trataba de falta de ejercicio o flojera, más nunca imaginó el diagnóstico que más tarde le revelarían.

Isaac y su familia tuvieron que pasar varios años con diferentes médicos privados hasta llegar al servicio público donde recibió un primer mal diagnóstico y donde finalmente obtuvo el correcto, pero para ese entonces, ya había cumplido 19 años de edad, sin duda fue una larga travesía que junto a sus seres queridos tuvo que enfrentar.

El ahora Presidente de la Asociación Mexicana de Atrofia Muscular Espinal, AMAME A.C. explicó que desde el momento en que recibió su diagnóstico hasta el día de hoy su tratamiento no ha variado significativamente, pues consiste en ejercicios de fisioterapia, tiene revisiones médicas, terapia pulmonar una vez al año y de forma ocasional consume la coenzima Q10, ya que ayuda a evitar la degeneración de los nervios.

Pizano recalcó que en su caso la terapia pulmonar no se ha convertido en algo necesario, pero en la AME tipo 1 y tipo 2 sí, ya que los pacientes nacen con pulmones débiles y necesitan respiradores, aunque en un comienzo los del tipo 2 pueden tener una capacidad pulmonar del 100%, está puede irse degradando con los años.

También, señaló que las personas que nacen con AME tipo 1 tienen un promedio mundial de vida de 24 meses, ya que esta es la más severa, aunque, específicamente en México recalcó que, desde su experiencia, la cifra que puede contemplar es de los 8 a no más de 18 meses de vida.

Ante el COVID-19, Isaac contó que todos los que padecen de esta enfermedad se volvieron población de riesgo, aunque él, a pesar de haberse contagiado toleró bien los síntomas y se sobrepuso a ellos, esto a pesar de que su capacidad pulmonar actual está entre el 84% y 85%.

Cabe mencionar que la familia de Isaac Pizano siempre ha sido una apasionada de los deportes y que el diagnóstico del padecimiento de su hijo fue algo que los desanimó, pero, para él eso no lo detuvo, ya que a pesar de que los médicos le prohibieron los deportes de alto rendimiento para evitar que sus músculos se desgasten con mayor velocidad, aun así, él luchó por desempeñarse como jugador profesional de tenis de mesa y logró llevarse una medalla de bronce en los Juegos Juveniles para Panamericanos de Buenos Aires.

¿Cómo ha superado la discriminación?

Persona en silla de ruedas con Atrofia Muscular Espinal. Foto: infosalus.com

Isaac Pizano contó que la logoterapia del psiquiatra vienés Viktor Frankl ha sido clave para que él supere los desafíos en su vida cómo un paciente de AME, y aunque en un comienzo ser psicólogo no fue determinante para no deprimirse y decaer, ahora que incluso ya tiene una maestría en Educación Sexual Integral por el Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual (CISES), sí se siente con más herramientas para hacerles frente, aunque eso no deja de hacerlo inmune ante momentos de discriminación y bajas emocionales.

¿Qué hace la Asociación Mexicana de Atrofia Muscular Espinal?

Se encarga de acompañar y orientar a las familias donde un integrante ha sido diagnosticado con la enfermedad, esto lo hacen brindando información sobre la red de médicos que existen más cercanos al lugar donde viven y las dudas que puedan tener sobre el padecimiento, así como de los tratamientos.

Por el momento AMAME A.C. no tienen una instalación física, ya que todo funciona de forma virtual, pero las intenciones que tienen a futuro es que pueda contar con una clínica especializada, lamentablemente el apoyo financiero no es suficiente para tenerla ahora mismo.

En Facebook la asociación se encuentra como AMAME Asociación Mexicana de Atrofia Muscular Espinal y en Instagram como amameac.rehabilitacion.

En caso de que estés interesado en recibir talleres sobre el tema puedes contactar con el Presidente de AMAME A.C. al correo psico.galop@gmail.com o por medio de su cuenta en Instagram que es isaac.galo2.

Finalmente, el Presidente de la Asociación Mexicana de Atrofia Muscular Espinal pidió no tenerle miedo a la enfermedad e invitó a toda la sociedad y al gobierno de México a luchar contra este padecimiento para hacer historia juntos, estas fueron algunas de sus palabras:

“Los invitamos a que cómo sociedad, como familias con algún paciente con AME se sumen a esta causa, a esta asociación porque estamos seguros de que vamos a hacer historia.”

