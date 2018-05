¿Qué es el veganismo?

El veganismo es un modo diferente de entender la vida y entender mejor en qué consiste una dieta vegana, pero también va mucho más allá de la mera alimentación, pues es también una filosofía que se mueve por el respeto a los animales y la oposición a la explotación de los mismos.

El humano tiende a utilizar al mundo animal para su propio beneficio en multitud de facetas de la vida y la mayoría de las personas se alimentan de una buena parte de carne o productos procedentes de ciertos animales y esto es precisamente lo que el veganismo evita.

Para entender la filosofía vegana hay que pensar en una forma de vida de máximo respeto al mundo animal.

Se trata de una corriente que se opone al especismo, es decir, a la discriminación según la especie, que esta es considerada la principal causa de la explotación animal.

Nos introducimos en el veganismo para conocer a fondo sus ideas y analizar todas sus ventajas e inconvenientes.

¿Qué es ser vegano?

Contrariamente a lo que mucha gente piensa, el veganismo no es únicamente un tipo de dieta vegana, existen otras facetas de la vida humana en los que también se utiliza a los animales para el propio interés, sin tener en cuenta su sufrimiento.

Muchos de los productos estéticos de grandes marcas son previamente testados en animales, así como se fabrican prendas de vestir a partir de la piel de distintas especies.

El veganismo se opone con fuerza al especismo, que se basa en cualquier discriminación por el mero hecho de pertenecer a una especie en concreto.

Sin embargo, esas mismas personas no se lamentan de las situaciones que deben sufrir otros animales como las vacas, los cerdos, las gallinas o las ratas, simplemente por el hecho de que no nos despiertan tanta simpatía o no resultan más ajenos a nuestra vida diaria.

Pero al fin y al cabo todos ellos son animales y como tales, deben ser respetados: así piensan los veganos y esto es lo que defienden.

¿Qué implica el veganismo?

Dieta vegana

La dieta vegana no incluye ningún producto animal ni producido por animales.

No solo se evita la carne y el pescado, sino que tampoco se consumen huevos, leche ni miel.

Los veganos actúan así porque sostienen que los animales son sacrificados prematuramente o maltratados para utilizarlos como alimentos o aprovechar sus recursos.

En su lugar, los productos vegetales son la principal fuente de alimento de las personas veganas.

Existe cierta controversia por algunos colectivos acerca del riesgo de no consumir sustancias que se encuentran principalmente en productos de origen animal.

En algunos casos, la presencia de algunas sustancias que se encuentran en grandes cantidade en las carnes es muy baja o inexistente en productos de origen vegetal, como ocurre con el calcio o las vitaminas D y B12.

Si se sigue una dieta vegana, es necesario tomar complementos o fortificar los alimentos para suplir estas sustancias.

Cosméticos

La filosofía vegana descarta el uso de productos testados con animales y actualmente hay muchas cremas, tratamientos faciales y cosméticos utilizan este método antes de comercializarse, por lo que los veganos evitan su uso.

En estos casos, con revisar la lista de componentes de este tipo de productos e informarse sobre otros de carácter natural que cumplan las mismas funciones, es suficiente.

Vestimenta

Hay tejidos como la lana, el cuero o la seda que provienen directamente de los animales. En la misma línea de contraposición a la explotación animal, los veganos tienden a no utilizar prendas de estos tejidos.

Crudiveganismo

El crudiveganismo es una corriente que propone consumir los mismos productos que los veganos, pero en crudo. Así, esta corriente come únicamente alimentos en su estado natural, sin ser tratados ni cocinados.

Ventajas del veganismo

La principal ventaja de la dieta vegana es el profundo respeto que se profesa al mundo animal.

Además, implica un tipo de dieta muy saludable que incluso deportistas de élite llevan a cabo sin problemas, pero también existen otros beneficios de llevar una alimentación y un estilo de vida vegano:

Dieta baja en grasas y colesterol: El colesterol se encuentra básicamente en productos animales, lo mismo que ocurre con la mayoría de las grasas.

Dieta rica en fibra: Se trata de una alimentación con un gran porcentaje en fibra, un componente muy beneficioso para el organismo.

Desventajas del veganismo

Dieta baja en proteínas y algunos otros nutrientes esenciales.

Las dietas veganas suelen ser escasas en sustancias y nutrientes muy necesarios para la salud, como las vitaminas B12 y D, el hierro, el calcio o las proteínas, entre otros.

Hay que asegurarse de compensar y suplir estas sustancias de alguna otra forma, por ejemplo, existen fármacos con estos nutrientes o simplemente se pueden consumir alimentos vegetales ricos en estos nutrientes.

No apropiada para ciertas etapas de la vida.

Por otro lado, otro de los inconvenientes de la dieta vegana llega en fases de la vida muy concretas, como la niñez, la adolescencia, el embarazo, la lactancia o la tercera edad. Se tratan estas de etapas con unas necesidades nutricionales mucho más exigentes y completas, por lo que es necesario consumir proteínas y grasas de origen animal, que la dieta vegana no contempla.

Comer fuera de casa

También puede ser un problema salir a comer fuera de casa, ya que no todos los establecimientos cuentan con productos específicos veganos.

No obstante, es algo que cada vez está más presente en muchos bares y restaurantes.