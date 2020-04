Qué es el trastorno bipolar: Selena Gomez lo tiene. (Foto cortesía Psicoactiva)

Si eres una de los seguidores de Selena Gomez seguramente sabrás que en una entrevista con Miley Cyrus a través de Instagram reveló que es bipolar y que esto lo supo luego de acudir a uno de los mejores hospitales de salud mental, y seguramente ante esto te estarás preguntando qué es el trastorno bipolar y por ello aquí sabrás qué es de acuerdo con una psicóloga clínica.

Qué es el trastorno de bipolaridad

Tras lo anterior y para contextualizar Selena Gomez reveló que “ Recientemente, fui a uno de los mejores hospitales de salud mental… McClean. Hablé de ello después pasar por diferentes cosas durante años. Entonces supe que era bipolar”.

La psicóloga clínica Ana Lucía Carrión explicó que “el trastorno bipolar se caracteriza por los cambios extremos en el estado de ánimo (altos y bajos). En los altos se cataloga la manía y la hipomanía. En los estados emocionales bajos se cataloga la depresión”.

Al igual comentó que “Cuando la persona tiene estados de manía está muy feliz. Y se vincula con las personas a su alrededor. Y los de extrema manía las personas se muestras más eufóricos. Pero esto es temporal porque luego viene el episodio depresivo. Allí llega la tristeza, el aislamiento, enajenación, no quieren saber de nadie y prefieren estar encerrados”.

Selena Gomez no le asusta buscar información

Un punto muy importante es que es la primera vez en que Selena Gomez pone nombre a esta situación. Esto tras haber experimentado capítulos de depresión y ansiedad, sin embargo esto ha inspirado a diversas canciones como “Lose You To Love Me” y “Look At Her Now”.

La experta también comentó que los individuos que tienen el trastorno, “los episodios pueden variar en unos 15 días; pues de alguna manera está mal catalogado. A la persona se le diagnostica el trastorno cuando tiene estos cambios cíclicos. Incluso pueden ser por herencia”.

Cabe mencionar que esta situación para Selena Gomez no es sinónimo de miedo porque comentó : “Cuando voy a buscar más información, en realidad me ayuda. No me asusta una vez que lo conozco -aseguró- y creo que la gente se asusta de eso”; información Metro Ecuador.