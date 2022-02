¿Qué es el pececillo de plata y por qué debemos mantenerlo lejos?

El pececillo de plata es un insecto que se siente atraído por las zonas húmedas y oscuras, su verdadero nombre es Lepisma saccharina, y aunque es inofensivo puede atraer otras especies bastante molestas a tu hogar, es por eso que hay que evitarlos y mantenerlos lejos de casa.

Estos insectos son bastante oportunistas y podrían invadir nuestro hogar en cualquier momento. Es conocido por múltiples nombres como cucaracha de agua o lepisma de azúcar.

Esta especie se alimenta de materia orgánica rica en polisacáridos (como celulosa), es por eso que es bastante común encontrarlos debajo de objetos de madera o papel húmedo. Físicamente es un insecto muy parecido al ciempiés, aunque es más delgado y alcanza una longitud de hasta 12 milímetros de largo.

Suele acomodarse y vivir en zonas húmedas, por lo que es común encontrarlos en los baños o lugares oscuros, por lo que evitan a tod costa los lugares secos y además no toleran las zonas iluminadas.

Este insecto podría ser inofensivo si nos topamos con alguno, pero su presencia puede atraer a otros insectos y plagas, como ácaros, los cuales suelen provocar alergias en las personas, es por eso que es importante evitar que el pececillo se apodere de tu hogar

¿Cómo evitarlo?

Este insecto puede atraer otras plagas

Mantener este insecto lejos de casa es bastante sencillo, solo se requieren medidas más extremas de higiene. Para evitarlo puedes llevar cabo las siguientes prácticas:

Mantén tu hogar ventilado

Evita la humedad, en específico en zonas como el baño o la regadera

Sella las grietas del suelo, pero evita usar silicona ya que estos bichos lo toman como alimento.

Desinfecta tu hogar

Esparce en las esquinas de tu hogar un poco de ácido bórico, pero ten en cuenta que si tienes mascotas debes mantenerlas lejos de este producto.

¿Qué pasa si me pica un pececillo de plata?

Este insecto es totalmente inofensivo para los humanos

El pececillo de plata es un insecto inofensivo para la salud del ser humano. No pica, no transmite enfermedades, no contamina la comida, así que puedes estar tranquilo, pero recuerda que es importante mantenerlo lejos de casa para evitar otras plagas de insectos.

