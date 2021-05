¿Qué es el neuromarketing de la alimentación?

¿Alguna vez has escuchado el término neuromarketing de la alimentación?, es posible que hoy en día hayas perdido cuidado acerca de tus hábitos de consumo, pues la publicidad nos bombardea de cientos de productos y dietas que prometen ser las más saludables, pero ¿qué tan cierto será esto?, o es más bien ¿serán una dosis de engaño?, ¡aquí te lo contamos todo!

Para comprender este término, primero debes saber que el neuromarketing se encarga de estudiar los comportamientos cerebrales, analizando cuidadosamente lo que estimula al cerebro y con ello, obtiene información valiosa sobre qué desean los consumidores y cómo eligen lo que necesitan.

Aunque el neuromarketing como tal no es malo, ya que, es bueno contar con esta información para moderar ciertos consumos, también, es un arma de doble filo, por un lado, nos revela cómo funcionamos como compradores y por otro, abre la puerta a que las compañías de alimentos aprendan a seducir nuestros cerebros para consumir sus productos, ¿suena peligroso cierto?, ¿ya lo habías pensando así?

Seguro que lo sabes, pero en La Verdad Noticias te revelamos que todos los días, aquello que haces, compras y decides está determinado por tu inconsciente en un 95 por ciento, así lo reveló la Universidad de Harvard, lo que hace al neuromarketing de la alimentación un verdadero punto a favor para la industria, pero ¿cómo lo usa?

Debes saber que el neuromarketing es cosa seria, tanto que, Eric Kandel, el Premio Nobel de medicina está enfocado al cien por ciento en su estudio, y que existen investigaciones que han logrado dar a conocer que las ondas sonoras recibidas por el cerebro pueden convertirse en drogas auditivas, afectando a los tres cerebros del hombre: el reptil, el emocional y el racional.

Neuromarketing de la alimentación: ¿culpable de la obesidad?

Neuromarketing de la alimentación. Foto: www.enterarse.com

Es necesario preguntarse por qué la obesidad sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública en México y es posible que esta explicación pueda ser solo uno de los muchos factores que lo provocan; sin embargo, puede ser el más silencioso, pues el neuromarketing de la alimentación puede manipularte para elegir comida saludable o hacer que te hagas adicto a una combinación de alimentos que simplemente acaben con tus arterias.

Ante esto, la Dra. María Alejandra Rodríguez Zí, Médica Clínica Endocrinóloga de la Universidad de Buenos Aires (UBA), señala que no solo se trata de que la industria ponga los mecanismo bioquímicos y de la manipulación de los sentidos que estudia esta ciencia a su merced, sino que también puede usar el efecto que esto causa en el cerebro emocional, pero ¿por qué importa?

Es en el cerebro emocional donde se decide qué comprar o que no, de ahí que este es el más afectado, teniendo como miedo principal el no poder sobrevivir, una sensación que tiene estrecha relación con que hace millones de años el hombre tenía una alimentación rica en proteínas y grasas cada vez que pudiera para lograr seguir con vida, ya que antes era nómada y su dieta se basaba en las condiciones del medio ambiente en que vivía, no como ahora que es sedentario y puede sobrevivir cultivando granos y criando animales.

Ahora, de acuerdo con la experta, se sabe que este miedo se ha guardado en la memoria celular, y está vigente en nuestros días, así que comer muchas proteínas y grasas es de alguna manera necesario para el ser humano, pero cuando esto puede llevarse al límite y manipularse, los efectos no solo se reflejan en una sociedad más consumista, también, cada vez más enferma, con altos índices de obesidad y enfermedades secundarias como las cardiovasculares.

Ahora ya lo sabes, el neuromarketing de la alimentación sabe todo sobre nuestros cerebros, qué lo estimula, que le gusta y que no, por ejemplo, reveló que los hombres seleccionan sus alimentos según lo que pueden apreciar con la vista, mientras que las mujeres lo hacen por medio del olfato, ¿interesante verdad?, si quieres saber más sobre esto puedes seguir a la Dra. María Alejandra en su cuenta de Instagram, y no olvides compartir este artículo revelador con los que más quieres.

Con información de la Dra. María Alejandra Rodríguez Zía – MN 70.787, Médica Clínica Endocrinóloga UBA.

