¿Qué es el lenguaje inclusivo y para qué sirve?

¿Qué es el lenguaje inclusivo? este concepto comenzó a popularizarse en los últimos años, alude al modo de expresión que evita las definiciones de género o sexo, abarcando a mujeres, varones, personas transgénero e individuos no binarios por igual.

Por otro lado, inclusivo es un adjetivo que califica a aquello que incluye o que permite incluir. Por tal motivo el movimiento feminista y otros sectores sociales impulsan la implementación del este tipo de lenguaje para evitar las expresiones machistas.

Si deseas conocer más acerca de la forma de utilizar el lenguaje inclusivo para evitar discriminación, a continuación La Verdad Noticias te comparte la función e importancia de utilizar este concepto.

¿Cuál es la función del lenguaje inclusivo?

Función del lenguaje inclusivo

Al usar el lenguaje inclusivo se hace referencia a toda expresión verbal o escrita que utiliza preferiblemente vocabulario neutro, o bien hace evidente el masculino y el femenino, evitando generalizaciones del masculino para situaciones o actividades donde aparecen mujeres y hombres.

De esta manera se evita cualquier situación que reproduzca la idea de que hay comportamientos, valores, trabajos, actitudes, espacios u otros, propios de mujeres o de hombres, ya sea por su “naturaleza”, o bien porque la “costumbre social” así lo tiene establecido.

¿Qué es el lenguaje inclusivo LGBT?

Lenguaje inclusivo en la comunidad LGBT

El uso del lenguaje inclusivo en la comunidad LGBT se origina en los años 70 con la militancia de este grupo y el feminismo. Desde el activismo intersex se propone utilizar asterisco (*), como defiende el activista intersex argentino Mauro Cabral.

Este lenguaje no se limita a personas que se consideran parte del binario de hombre y mujer. Para ciertas personas parte de la comunidad LGBTQ+, como personas transgénero, quienes no se identifican con el sexo asignado al nacer, o personas con identidades no binarias que no desean identificarse ni como hombre ni como mujer, el lenguaje es clave para su autoidentificación y su inclusión en la sociedad.

Estas personas pueden decidir expresar su identidad por medio del género gramatical femenino o masculino, mientras que otras no se sienten cómodas con estas construcciones y pueden escoger otras maneras de expresarse.

¿Por qué estar a favor del lenguaje inclusivo?

El objetivo del lenguaje inclusivo es eliminar los estereotipos de género, sesgos sexistas y diversas formas de discriminación que constituyen la base de la desigualdad entre hombres y mujeres en el mundo.

Aunque el lenguaje es algo que aprendemos e internalizamos desde la niñez, continúa evolucionando a lo largo de nuestras vidas. Actualmente lo que es el lenguaje inclusivo se convierte en una muestra de que tenemos que transformar nuestras palabras en instrumentos de cambio y de inclusión.

