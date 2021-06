Conocer qué es el horario de verano te ayudará a entender mejor por qué México lo aplica, pues este es una estrategia del gobierno federal para ahorrar energía eléctrica aprovechando los meses en que la luz solar tiene mayor duración, ¡aquí te damos más detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que muchos no están a favor del horario de verano porque consideran que el ahorro no es mucho o al menos no se ve reflejado en sus facturas de luz, de ahí que, desde hace un tiempo en México existe una gran polémica entre sí se debe o no continuar con la aplicación de esta estrategia, y aunque el debate sigue, al menos este 2021 si se ejecutó, y te vamos a decir cuándo comenzó ¡toma nota!

¿Qué es el horario de verano y cómo funciona?

Conocer qué es el horario de verano te ayudará a entenderlo mejor, y es que este es la hora oficial que varias naciones acuerdan tomar con la finalidad de ahorrar energía en la estación de verano, aunque puede iniciar antes y terminar justo en el otoño.

Esta estrategia añade una hora al horario que es usado normalmente, haciendo que el ocaso y el mediodía solar, así como el amanecer, ocurran una hora más tarde.

El famoso cambio de horario de verano se hace durante la primavera, generalmente en un día domingo en la madrugada, este puede variar, ya que cada país define cómo hacerlo.

Al llegar el otoño, es decir, el término del horario de verano, el reloj se atrasa para que coincida con la hora solar y todo vuelve a la normalidad.

Cabe recordar que fue en los años 1907 y 1914 que William Willett, constructor británico, propuso y defendió el horario de verano, gracias a ello, fue puesto en marcha para disminuir el consumo de carbón durante la Primera Guerra Mundial.

Actualmente, México, y otros países del mundo como Haití, Las Bahamas, Cuba, Paraguay, Chile e incluso en naciones europeas se aplica, excepto en Rusia.

¿Cuál es el horario de verano en México?

El horario de verano en México sigue la estrategia mundial de ahorro de energía en la estación de verano, donde los días son más largos, y se aplicó por primera vez en este país, dentro del sexenio del ex presidente mexicano Ernesto Zedillo en el año de 1996.

En México el horario de verano comienza en el mes de marzo, específicamente en el último domingo, en esa fecha a las 2:00 horas se adelantan los relojes y la hora cambia a ser las 3:00 horas.

El horario de verano termina cuando el horario de invierno comienza, es decir el último domingo de octubre la hora añadida se revierte, de ahí que todos retrasan su reloj una hora a las 3:00 horas de ese día, haciendo que en ese instante sean las 2:00 horas de la madrugada.

¿Qué significa cambio de horario?

El significado de cambio de horario de verano denota que está por comenzar dicha estrategia de ahorro de energía y que se le añadirá una hora más al horario usual para ponerla en marcha, de ahí que, al menos en el país que se aplique todos se preparan para adelantar sus relojes, y cuando esta termina hacen lo contrario, es decir, lo atrasan una hora.

¿Qué día cambia el horario de verano 2021?

El horario de verano 2021 cambió en México el domingo 4 de abril de 2021 y terminará el domingo 31 de octubre de este mismo año.

