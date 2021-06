¿Qué es el género no binario?

Para comenzar a entender al genero no binario primero, debemos saber que es la identidad de género. Esto se refiere a la vivencia interna e individual del género o mejor dicho con qué sexo se identifica cada persona, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, esto según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Teniendo en mente lo anterior, el término no binario designa a las identidades de género que se reconocen con aspectos tanto masculinos y femeninos y, por ende, no se encuentra a sí misma con un término absoluto o dicotómico como: hombre o mujer.

Así mismo, ser no binario no tiene por qué definirse como homosexual, bisexual o heterosexual, lo cual corresponde a la orientación sexual, lo que quiere decir la atracción sexual de un sexo y de hecho el género no binario es una identidad aceptada por especialistas en sexualidad.

¿Cómo saber si soy género no binario?

No logras identificarte como hombre o mujer.

En el amplio espectro del género está el no binario. Para saber si eres o no del género no binario, basta con saber que la persona no se identifica como hombre ni como mujer.

Ahora bien, ¿Qué pasa cuando una persona no se identifica con la identidad de género asignada? De acuerdo a organizaciones como la APA (Asociación Americana de Psicología) o la WPATH (Asociación mundial profesional para la salud de las personas trans) no es una enfermedad ni signos de locura ya que no existe nada inherentemente patológico en ello.

Ser no binario, también es conocido como “genderqueer” lo cuales pueden percibirse o no, como personas pertenecientes total o parcialmente, a un género específico, sino que sienten cierta divergencia entre ambos. En La Verdad Noticias te explicamos más a detalle.

Diversidad del género

Género fluido: La persona no logra identificarse con una sola identidad sexual, sino que transita entre varias. Este tipo de sujetos pueden sentir el cambio de identidad por días, meses o años.

Demi Género: Se identifica de manera parcial con un género determinado.

Poli Género: Es aquella persona que se identifica con 2 o más géneros.

Agénero: una persona agénero no logra identificarse dentro de ningún género.

Andrógino: Son aquellas personas cuya identidad se encuentra entre los dos géneros binarios: masculino y femenino.

Género neutro: las personas de género neutro, son aquellas que no se consideran ni hombre, ni mujer; existiendo casos en donde un individuo puede tratar de disminuir los rasgos de su aspecto físico.

Pangénero: dentro de esta identidad se encuentran incluidas todas las demás identidades, aunque de una manera estable, sin variaciones.

Kathoey: este término es utilizado en Tailandia para referirse a la persona cuya apariencia externa era la de una mujer y ha pasado a tener un aspecto de hombre. Representan a los travestis o transexual.

Artistas que se identifican con el género no binario

Ruby Rose, quien es modelo, DJ, artista de grabación, actriz, presentadora de televisión y ex-VJ de MTV australiana se declaró como no binario.

Miley Cirus: Cantante

Tilda Swinton: Actriz

Demi Lovato: Cantante y actriz

Sam Smith: El ganador de un Oscar y varios premios Grammy

Elliot Page: Estrella de películas como Juno o X-Men

Ezra Miller: El alter ego fílmico del superhéroe The Flash

Sara Ramírez: Interpreta a la cirujana Callie Torres en Anatomía de Grey

Ruby Rose: Interpreta a Batwoman

Indya Moore: La protagonista de la serie Pose

Andreja Pejic: Modelo

Theo Germaine: Célebre por su papel de James Sullivan en la serie The Politician

Lachlan Watson: Actriz y protagonista de Las escalofriantes aventuras de Sabrina

Laura Pergolizzi: Cantante mejor conocida como LP

Como se ha podido ver son varios artistas y estrellas de Hollywood los cuales han hablado abiertamente sobre su identidad y se han declaro como género no binario.

Por ejemplo Sam Smith dijo en una entrevista sobre ser género no binario: “No soy masculino ni femenino; fluyo en una posición que está entre los dos extremos. A veces pienso como una mujer y por eso siempre he vivido una pequeña guerra entre mi cuerpo y mi mente”.

