¿Qué es el corte clavicut desfilado? Está destronando al famoso corte bob. Foto: diariodesevilla.es

Aunque el corte bob nunca pasa de moda, en esta temporada surgió otro look de cabello que está innovando y enamorando a todas las mujeres, es el corte clavicut y si quieres estar a la moda tienes que llevarlo, ¡aquí te contamos todo sobre él!

En La Verdad Noticias te revelamos que todos los estilos de cabello tienen sus pros y contras, así que, si sientes que alguno no te va aunque está muy moda, no lo uses, lo más importante es que te sientas bien tú primero.

Hace poco te contamos que estilo de melena llevar según tu tipo de cara, pero ahora, iremos más allá y te diremos cuál es el que está de moda este verano 2022.

Así es el corte clavicut desfilado

Este estilo le va a bien a todos los tipos de cabello y cara y tiene ese nombre tan peculiar porque llega justo al nivel de la clavícula, tiene movimiento, volumen y es recto, hay quienes lo llevan con un fleco que va más arriba que las cejas, puede ser desafilado o lineal.

Una de las ventajas que tiene esta melena, en comparación con el bob, es que es mucho más largo y versátil, incluso dura más tiempo, ya que puedes estar 3 meses sin ir a la estética y no se verá afectado, de hecho ni siquiera necesita ser peinado, pues se ve genial al natural.

¿Cuál es la diferencia entre corte bob y lob?

Bob long.Foto: pinterest.com.mx

El lob van de lo corto a lo largo, pero con un movimiento continuo, comienza desde la nuca y se va a lo largo de forma sutil. Por otro lado, el bob va corto en la nuca, tiene volumen craneal causado por la coronilla y el área occipital, además de que, en los laterales, tiene una melena corta.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram

Con información de heraldodemexico.com.mx