¿Qué es el chantaje emocional? Te explicamos cómo detectar el comportamiento tóxico

Digamos que estás en una relación romántica. Has compartido un perro con tu pareja durante cinco años, pero técnicamente el animal es de tu pareja; lo adoptó seis meses antes de que se juntaran. Amas a este perro, y durante una discusión particularmente acalorada con tu pareja, él dice: "Si me dejas, nunca volverás a ver al perro".

Este es solo un ejemplo de chantaje emocional, que Karla Ivankovich, una consejera clínica con sede en Chicago, dijo cuando "alguien cercano a nosotros usa las cosas como un medio de daño o manipulación".

Por lo general, el manipulador utiliza el miedo, la culpa o la obligación de obtener lo que quiere.

El concepto de chantaje emocional fue popularizado por la psicoterapeuta Susan Forward a fines de la década de 1990.

Puede existir en el contexto de una relación romántica o cualquier relación donde los lazos estén unidos. No siempre es una señal de que la relación está condenada y terminada, pero puede ser indicativa de una dinámica muy poco saludable si persiste.

Algunas formas de chantaje emocional pueden ser manifiestas e impactantes, según Darlene Lancer, terapeuta matrimonial y familiar con licencia y autora de "Conquering Shame and Codependency".

"Ejemplos fáciles de chantaje emocional son amenazas evidentes o implícitas, como" les diré a los niños que tuvieron una aventura "o amenazas ambiguas, como "lo lamentarás si ..." o "cómo ¿Te gusta que tus padres, amigos, jefe, etc. sepan que hiciste XYZ? ”. Las amenazas están destinadas a invocar el miedo.

Por otro lado, algunos de ellos pueden ser muy sutiles o arrogantes, como la culpabilidad. Por ejemplo, Lancer dijo, algo así como: “Un amigo me prestaría dinero. ¿Cómo puedes decir que eres mi amigo y no ayudarme cuando estoy en una situación como esta? " o, "¿Qué pasa con el tiempo que me prestaste dinero en la universidad?".

Presionar o recordarle a alguien sus deberes puede ser otra táctica discreta de chantaje emocional. Digamos que tu madre quiere que vengas a casa a visitar y ayudar a tu familia, pero no crees que sea inteligente viajar.

El chantaje emocional una forma de violencia que consiste en la manipulación de una persona sobre la otra utilizando el miedo, la obligación y la culpa

“Pero esto es familia. Esto es lo que se supone que deben hacer el uno para el otro ", podría decir. Esta táctica está destinada a invocar un sentido de obligación.

El chantaje emocional no siempre es malicioso, aunque se puede utilizar como un medio consciente de control estratégico, un medio para lograr lo que quieren. Tal vez tu amigo sepa que tienes tendencias de agradar a la gente, por lo que se enojan cuando dices que no puedes hacer algo por ellos.

"La iluminación con gas es otro ejemplo de eso, donde el manipulador conscientemente planta semillas de duda en la víctima", dijo Lancer.

Por ejemplo, notas que tu pareja coquetea con su compañero de trabajo, y luego te hacen sentir loco por pensar que alguna vez podrían estar enamorados de alguien con quien trabajan.

Dicho esto, no siempre se hace con motivos ocultos; a veces el manipulador realmente se siente justificado en su solicitud o declaración.

"El chantaje emocional puede nacer de la inseguridad o de la falta de comprensión de cómo comunicar los sentimientos, por lo que no siempre es tóxico", dijo Ivankovich.

Tal vez su pareja simplemente no se dé cuenta de cómo decir que siente que ha estado distante y teme que planee romper con ellos, por lo que representan una amenaza.

Lancer dijo que los narcisistas, las personas con trastorno límite de la personalidad u otras afecciones psicológicas relacionadas pueden emplear el chantaje emocional con mayor frecuencia y, a menudo, sin saberlo, pero definitivamente este no es siempre el caso.

Mantener una relación a base de chantaje emocional es ejercer violencia hacia la persona chantajeada.

También denota miedo al abandono y falta de aceptación de la otra persona por parte de quién chantajea.

Tanto si estás en un lado como el otro de la barrera, busca ayuda.



"Por lo general, surge del miedo al abandono o de un sentimiento de vergüenza", dijo Lander.

"De cualquier manera, el manipulador siente una seria amenaza para su ego y sentido de sí mismo".

Cómo enfrentar el chantaje emocional

No es su responsabilidad "arreglar" a alguien que lo está tratando mal. "Recuerde que el manipulador tiene opciones sobre su comportamiento y dilemas, y que están tratando de pasarle esa responsabilidad a usted", dijo Lancer. "No los dejes".

Dicho esto, hay maneras de plantear sus preocupaciones con un ser querido si cree que este comportamiento poco saludable es algo de lo que no se da cuenta.

Por ejemplo, si su compañero amenaza con irse o decirle al mundo sobre su indiscreción, dijo Lancer, debe establecer un límite directa y firmemente diciéndole que se detenga.

Lander dijo que esto puede dar miedo, pero generalmente funciona. "Las amenazas a menudo no se materializan, porque generalmente son una súplica por más atención", explicó.

"También puedes asegurarle al manipulador que los amas y quieres que la relación esté intacta, pero no estás dispuesto a hacer lo que ellos quieren".

Si se trata de un delincuente reincidente, dijo Ivankovich, todas las buenas soluciones comienzan con la comunicación.

"Debería hablar con su pareja para expresar su preocupación", dijo.

“Si su objetivo es secuestrar tus emociones, primero debes tener claro lo que estás dispuesto a aceptar. Exprésales esto y agárrate a eso. Puedes decir, claramente, que no serás manipulado.

"Si esta persona no se detendrá a pesar de sus solicitudes y continúa, entonces es hora de considerar retirarse", dijo.

El chantaje emocional es una dinámica abusiva, especialmente si continúa después de que los límites están claramente establecidos. Usted merece sentirse amado y apoyado, no amenazado.

Pero más allá de eso, dice Ivankovich, hable con el manipulador sobre por qué sucede esto.

"Si existen inseguridades, pregunte qué puede hacer para ayudarlos a sentirse más seguros", dijo. Tal vez tu madre necesita más llamadas telefónicas cada mes. Tal vez tu pareja necesite gestos románticos más regulares. Tal vez tu amigo no se dé cuenta de la culpa y la incomodidad que están causando al pedir repetidamente algo cuando ya has dicho que no.

