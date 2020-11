¿Qué es el BRUXISMO?, otro efecto colateral del estrés por la pandemia

El bruxismo tiene como causa principal el estrés. Foto: clinicaprimitivoroig.com

¿Tus dientes sufren las consecuencias del estrés?, la cuarentena impuesta por la pandemia del COVID-19 no tiene límites cuando se habla de generar angustia y temor a la población, ya que no solo tienen está cansada de estar confinada, también tiene miedo de contagiarse del nuevo coronavirus que puede ser mortal, pero has escuchado que esta ansiedad también puede generar ¿bruxismo?, aquí te decimos qué es, cuáles son sus síntomas y tratamiento, ¡no te lo pierdas!

Ana Italia Marín Bosque, es la secretaria de Protocolos del Colegio de Médicos Cirujanos Dentistas de Aguascalientes, México y asegura que la pandemia ha generado tanto estrés a la población que le ha causado bruxismo, es decir, provoca que aprieten demasiado sus dientes, lo que puede afectar el bienestar de los mismo.

Apretar mucho los dientes daña su esmalte. Foto: revistadigital.inesem.es

¿Qué es el bruxismo?

Este es un hábito del que no se está consciente que hace que los dientes rechinen entre sí, y es causado principalmente por el estrés.

Ana Italia Marín Bosque, señala que el bruxismo si puede dañar los dientes, ya que aun cuando su esmalte está hecho de un material tan duro como el diamante, la fricción que se puede generar entre los mismos si pueden rayarlos o fracturarlos.

La experta destacó que, la mandíbula tiene un gran poder de masticación, la cual supera varias decenas de kilogramos y que apretarla constantemente luego de un largo tiempo, puede provocar que los dientes se terminen desgastando peligrosamente.

Síntomas del bruxismo

Las señales que pueden ayudarte a identificar si algo va mal con tu dentadura son las siguientes:

Presentar desgaste en los dientes

Despertar con las manos apretadas

Despertar con dolor en la espalda, nuca o cuello

Guarda dental. Foto: clinicamiguelangelgarcia.com

Tratamiento para el bruxismo

Si acudes con el especialista, este te hará una guarda oclusal adecuada a tu dentadura que protegerá el desgaste causado en los dientes por apretarlos con mucha fuerza.

La secretaria de Protocolos del Colegio de Médicos Cirujanos Dentistas de Aguascalientes, Ana Italia Marín, señaló que el bruxismo ocurre regularmente por la noche, especialmente en la fase última del ciclo del sueño y el paciente no es consciente de esta acción que, luego de un tiempo extenso o crónico puede dañar completamente el esmalte de los dientes, aunque, explicó que esto puede pasar también durante el día, ya que:

“…pueden existir en momentos de estrés cuando se va a enfrentar a una situación difícil…”

Finalmente, en La Verdad Noticias te recordamos que ante cualquier síntoma de bruxismo es preferible que acudas con un dentista, ya que si lo dejas pasar podrías dañar para siempre tu dentadura ¡cuídate!

