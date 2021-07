Si quieres comprar en línea y te has preguntado qué es SHEIN es una de las tiendas de ropa y accesorios más populares de los últimos años, la cual ha ganado una gigantesca cantidad de clientes alrededor del mundo debido a su variedad y las facilidades de compra que tiene la plataforma.

Asimismo, la fama del sitio le ha permitido colaborar con una gran cantidad de artistas con quienes lanzan líneas de moda exclusivas que han generado millones en ventas, y es una gran oportunidad para diseñadores que inician en el mundo de la moda.

Por otro lado, SHEIN tiene diferentes categorías, de las cuales te hablaremos en esta nota, así como la forma en la que puedes comprar en línea, obtener promociones e incluso si vives en CDMX cómo comprar en su tienda física.

¿Qué es SHEIN curve?

SHEIN también cuenta con prendas para mujeres plus size

Si has usado la plataforma notarás que existen todo tipo de estilos y modelos de ropa y accesorios, y si te has preguntado que es SHEIN curve, esta división se centra en prendas para mujeres plus size ofreciendo diferentes estilos.

Asimismo, si piensas adquirir un traje de baño para arrasar este verano aquí podrías encontrar una excelente opción que se adaptaría a tu figura si eres una chica plus size, ya que la plataforma tiene una gran variedad de prendas para ofrecerte.

¿Qué es SHEIN X?

Los diseñadores principiantes pueden darse un impulso en esta plataforma

Te informamos en La Verdad Noticias que SHEIN busca constantemente apoyar a los diseñadores independientes para que puedan destacar en el mundo de la moda, y es exactamente lo que representa SHEIN X, apoyándolos con sus diseños.

La plataforma oficial de SHEIN X explica que ellos apoyan con la manufactura, la publicidad y la venta, mientas que los diseñadores sólo deben ocuparse de sus diseños y creaciones, de las cuales mantienen la propiedad y únicamente comparten un porcentaje menor de las ganancias.

¿Cómo funciona SHEIN?<

SHEIN es bastante fácil de usar para comprar artículos

SHEIN es una tienda de ropa y accesorios en línea que funciona como la mayoría de plataformas, escogiendo los artículos que deseas comprar y posteriormente deberás pagar, ya sea con cargo a tu tarjeta e incluso ahora puedes comprar y pagar en Oxxo.

Asimismo, después de confirmar el pago, se te enviará un correo de confirmación, y podrás hacer el seguimiento de tu pedido de forma fácil y rápida, por lo que si tenías dudas de qué es SHEIN y cómo utilizarlo, con esta nota podrás entenderlo a la perfección.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!