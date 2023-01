Qué duele cuando tienes cáncer cervicouterino Estos síntomas lo revelarán

El cáncer cervicouterino comienza en las células que recubren el cuello uterino, la parte inferior del útero (matriz). El cuello uterino conecta el cuerpo del útero (la parte superior donde crece el feto) con la vagina (canal de parto). El cáncer comienza cuando las células del cuerpo comienzan a crecer sin control.

Los síntomas del cáncer cervicouterino incluyen sangrado vaginal inusual, cambios en el flujo vaginal, molestias durante las relaciones sexuales y dolor en la parte baja de la espalda o la pelvis.

En La Verdad Noticias te compartimos qué otros síntomas puede experimentar una mujer con cáncer cervicouterino, por lo que si experimentas alguno de estos es esencial que visites a tu ginecólogo.

¿Cómo se siente una persona con cáncer cervicouterino?

¿Cómo se siente una persona con cáncer cervicouterino?

Es posible que el cáncer cervicouterino no cause ningún síntoma o que no sean evidentes. Los síntomas más comunes incluyen:

Sangrado vaginal que es inusual incluso después de la menopausia, después de tener relaciones sexuales o entre períodos regulares

Cambios en el flujo vaginal

Dolor o malestar durante las relaciones sexuales

Dolor inexplicable en la parte inferior de la espalda o entre los huesos de la cadera (pelvis).

Te puede interesar: Cáncer de cuello uterino es de mayor incidencia durante la maternidad

¿Cuánto tiempo vive una mujer con cáncer cervicouterino?

¿Cuánto tiempo vive una mujer con cáncer cervicouterino?

El pronóstico del cáncer de cuello uterino depende de muchos factores:

La etapa del cáncer (el tamaño del tumor y si el cáncer se ha propagado más allá del cuello uterino)

El tipo de cáncer de cuello uterino (adenocarcinoma o carcinoma de células escamosas)

La edad y salud general

Si la paciente tiene otros problemas de salud o enfermedades, incluso si está inmunocomprometida o tiene VIH

Si el cáncer es recién diagnosticado o ha regresado

Ahora bien, estas son las estadísticas por etapa en la que se encuentra el cáncer cervicouterino:

Nivel 1

Alrededor de 95 de cada 100 personas (alrededor del 95 %) sobrevivirán al cáncer durante 5 años o más después del diagnóstico.

Etapa 2

Casi 70 de cada 100 personas (casi el 70 %) sobrevivirán al cáncer durante 5 años o más después del diagnóstico.

Etapa 3

Más de 40 de cada 100 personas (más del 40 %) sobrevivirán al cáncer durante 5 años o más después del diagnóstico.

Etapa 4

Alrededor de 15 de cada 100 personas (alrededor del 15 %) sobrevivirán al cáncer durante 5 años o más después del diagnóstico.

Lo que deja en evidencia la gran importancia de hacerse revisiones cada seis meses y estar pendiente de cualquier síntoma anormal que pueda presentarse. La detección a tiempo puede hacer una gran diferencia.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!