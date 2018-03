¿Qué distingue a una pareja fiel?

La infidelidad sigue siendo la principal causa de rompimiento de las relaciones de pareja

La infidelidad sigue siendo la principal causa de los rompimientos de las relaciones de pareja, contrariamente a obtener una disminución, gracias a la tecnología ha incrementado e incluso evolucionado; entre el engaño emocional, físico, afectivo o virtual. El tiempo en el que permanecen juntas las parejas se han reducido a tres años, según los expertos, sobre todo aquellas relaciones que se han tornado formales. Encontrar a un hombre o una mujer fiel no es difícil aunque sigamos sin creerlo. Pero, ¿cómo puedo reconocer a una mujer u hombre fiel? Son tres características que los distinguen de los demás entre, sus conquistas y la atracción que generan al llegar a un sitio. Un hombre fiel ha tenido como máximo 5 parejas entre los últimos 2 o 4 años de su vida. Se caracteriza por enamorarse de manera profunda cumplir sus ideales y pensar en formar una familia o mantenerse estable. Es lo que buscan y van por ello. En cambio un hombre infiel es mujeriego por naturaleza, o por intereses físicos. Viven de manera estable en su zona de confort en la que no requieren de una familia, o al menos así lo piensan. Ven como un trofeo la idea de salir con alguien diferente cada fin de semana. Según especialistas un solo hombre infiel puede llegar a conocer e intimar desde dos a cinco veces más cantidad que un hombre fiel. Mientras un infiel llama la atención donde quiera, no solo por su aspecto, ya que aunque no sea guapo físicamente procura llevar un estilo listo para la conquista, también llama la atención por su reputación, aquellas historias de que es todo un galán. Mientras que ese hombre fiel que está esperando por un amor y te preguntas ¿dónde está? Suele ser de perfil bajo, buscan a la mujer ideal para su vida y se quedan con ella. Llaman poco la atención porque son introvertidos y no buscan acaparar las miradas. En este punto es importante destacar que la fidelidad no siempre es cuestión de felicidad, algunos lo hacen por obligación a sus ideales, miedos o resignación. Es casi imposible pensar que un hombre no sea infiel y que al menos una vez en la vida va a ocurrir de hecho la Universidad de California estima que a partir del inicio de las relaciones las personas son infieles y sufren de infidelidad al menos una vez en su vida.Es importante pensar las cosas de manera clara; en medio del descubrimiento de la traición y el dolor sentimental, los errores pueden ser mayormente dañinos. Debes tomarte tu tiempo; superar la mala experiencia es también darte un espacio para lograrlo. No niegues la realidad; ser engañada o engañado y negarlo no elimina la acción de la pareja, acumula dolor y recelo que a la larga son más perjudiciales. Siempre puedes volver a amar; nunca debes de darle la oportunidad al otro de que además de engañarte te impida conocer de nuevo el amor, no lo merece mientras tu pierdes la oportunidad de encontrar a tu pareja ideal.