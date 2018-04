investigaciones señalan que los antojos son una reacción de nuestras emociones, y no un problema nutricional como mucho han manejado y te han hecho pensar.

Todas las personas hemos experimentado tener antojos y no precisamente porque seamos mujeres y estemos embarazadas, sino que nuestras emociones o nuestro sentir en ese momento nos hacen tener ganas de comer algo en específico, pero te has preguntado ¿qué dicen tus antojos de ti?

Actualmente existen investigaciones que señalan que los antojos son una reacción de nuestras emociones, y no un problema nutricional como mucho han manejado y te han hecho pensar.

Cuando no podemos lidiar con nuestras emociones mentalmente, o simplemente no podemos entender nuestros sentimientos, buscamos comida específica para saciar ese vacío.

¿Qué dicen tus antojos de ti?

Sabiendo esto, te has preguntado ¿qué dicen tus antojos de ti? si lo has hecho o no, aquí te dejamos lo que significa que comas ciertas cosas para poder saciar esos terribles pero deliciosos antojos.

- Dulces

Si es muy común que tengas antojos de comer cosas dulces, por ejemplo, una dona, un panquecito, pastelito o dulce, es porque trabajas por mucho tiempo y realmente te sientes estresada.

Si no te gusta mucho tu trabajo, es muy probable que busques el alivio en alimentos dulces.

- Crujientes

Se te antoja algo crujiente...¿qué dice tu antojo de ti?

Dice que quizá estés sintiendo enojo y frustración para desahogarte con algo que hará ruido; ya sea unas papas o unas galletas.

La comida crujiente no es para los tímidos, a ti te encanta llamar la atención.

- Salados

Las personas con antojos salados como papitas o cosas crujientes son más relajadas y, tal vez, un poco flojas.

Esto sucede porque entre más sal tenga nuestro cuerpo, menos agua habrá y, entre menos agua tengamos, menos activas nos sentiremos.

- Picantes

¿Qué dice tu antojo de ti? Las personas con antojos picantes tienden a ser directas y arriesgadas, además; les encanta salir de viaje, perderse en sus sueños mentales y usualmente están dispuestas a experimentar cosas nuevas y extremas.

- Harinas

Si quieres pasta, papas o arroz, estás en la búsqueda de un apapacho; ya sea un abrazo o simplemente que te agarren la mano. Las harinas nos hacen sentir satisfechas y llenas, así que son perfectas para la comodidad.

- Chocolate

¿Qué dice tu antojo de ti? Si se te antoja el chocolate, es porque estás muy cansada y después de todo no hay mejor alivio para el cansancio que una barra de chocolate o un delicioso chocolate caliente.

El chocolate es barato y fácil de conseguir, también evita la fatiga.

- Cafeína

Las personas que siempre están con antojo de café, es porque les encanta ser el centro de atención. En cambio, cuando ese empujón de energía se desvanece, tienen horribles cambios de humor.

- Helado

El helado tiene una conexión fuerte con la infancia, así que, si tienes el antojo de un rico helado, quizá estés nostálgica.