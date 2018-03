¿Qué dicen cuando ya no están enamorados?

Cuando una persona ya no siente amor se deja ver en sus palabras, la falta de compromiso y cariño

Cuando una persona ya no siente amor se deja ver en sus palabras la falta de compromiso y cariño, es posible que utilice alguna de estas frases donde no deja duda que has dejado de importarle como pareja, son palabras que solo dirá si ya no está enamorado:Sea cual sea la palabra que complete la frase, siempre que sea una descalificación, grosería, se ha perdido el respeto que es de lo más importante, no hay justificación para que esto pase, tal vez siente algo por ti, posesión puede ser, pero no amor, no se hiere o trata de ofender a quien se ama. Aunque pida perdón, la relación ya está rota, cuando comienzan las faltas de respeto, se ha perdido todo.Cuando estamos en una relación de pareja, se supone que estamos con la persona que queremos, que nosotros elegimos para estar juntos, nadie lo obligó a estar contigo, esta frase da a entender como que así fuera, si eso siente, deberías de dejar la puerta abierta para que salga de tu vida de una vez.Cuando resalta que has cambiado para mal, es señal de su insatisfacción, cuando estamos enamorados de alguien vemos lo mejor de ella y resaltamos los positivo, lo más probable es que sigas siendo la misma persona con las mismas actitudes lo que pasa es que ahora le molesta lo que antes le gustaba porque ya no siente amor.Una persona que realmente está interesada en ti no se justifica con pretextos para no darte algo como tiempo, es una señal de crisis, significa que no quiere estar contigo, porque cuando alguien quiere lo hace, no hay imposibles para el amor, pero cuando ya no hay amor, cualquier piedra en el camino se ve como una enorme montaña insuperable.Desplazar la responsabilidad de nuestras acciones a alguien más es una actitud infantil, nadie te puede culpar de lo que hace, cada quien decide cómo reaccionar, es incorrecto que intente hacerte sentir culpable, es posible que hayas hecho algo mal, pero no es justificación de nada aún.