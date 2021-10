¿Qué dice la OMS sobre el aborto con misoprostol? El organismo internacional lo considera el fármaco más recomendado a la hora de practicar el aborto médico: por su baja mortalidad asociada y porque es fácil de conseguir, de conservar, de administrar y es más barato que otros métodos que existían anteriormente.

En la mayoría de casos, el misoprostol se administra 24 horas después de tomar otro fármaco, llamado mifepristona, pero este es de más difícil acceso y su venta está prohibida en muchos países.

El aborto legal se puede realizar igualmente solo con misoprostol, pero la dosis es diferente y dependerá siempre de la edad de la gestante, su peso y lo avanzado que esté el embarazo. Solo el doctor podrá decidir qué dosis es la adecuada para llevar a cabo un aborto seguro.

Riesgos del aborto con misoprostol

De acuerdo con OMS el misoprostol es un medicamento seguro para abortar

La píldora abortiva misoprostol provoca que el útero se contraiga y se vacíe. Luego de tomar el segundo medicamento, usted sentirá mucho dolor y cólicos. Tendrá sangrado abundante y verá coágulos de sangre y tejido salir de su vagina. Normalmente esto demora de 3 a 5 horas.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el misoprostol puede también causar náuseas, vómito, diarrea y otros síntomas. Es posible que el médico le recete otros medicamentos contra estos síntomas, para que los tome en su casa. Deberá regresar al consultorio para una visita de seguimiento, dos semanas más tarde.

Cuidados después de un aborto con misoprostol

El reposo es aconsejable después de un aborto legal

Como parte de las consecuencias del aborto con medicamentos se registra un sangrado leve por hasta 4 semanas. Será necesario que cuente con toallas higiénicas que pueda usar. Planee no tener mucha actividad por algunas semanas. Usted debe evitar el coito vaginal durante aproximadamente una semana luego de un aborto con medicamentos.

Reposo absoluto o relativo las primeras 24 horas. Durante las siguientes 48 a 72 horas, la actividad puede ser “normal”; es decir, ir al centro de trabajo o universidad, evitando realizar esfuerzos adicionales. Preferentemente, no realizar ejercicio físico que demande mucho esfuerzo aproximadamente por una semana.

¿Cuántas veces se puede usar el misoprostol?

El misoprostol se puede utilizar en diversas ocasiones si se requiere

Cualquier mujer podría estar en la situación de un embarazo no deseado durante distintas etapas de su vida, no solo en un momento. Sí, no es fácil y puede incrementarse la preocupación sobre tu salud: ¿qué pasará con mi fertilidad?.

Los resultados de estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que las mujeres que se habían hecho un aborto con misoprostol, tienen las mismas probabilidades de presentar problemas durante el embarazo y parto que las mujeres que no habían abortado. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, significa que los estudios muestran que el hecho de abortar con misoprostol en múltiples ocasiones no va afectar de ninguna forma tu fertilidad en el futuro.

Tampoco se observó mayor probabilidad de aborto espontáneo o que produjera problemas durante el parto. Toma en cuenta que estos estudios se realizaron en mujeres que abortaron de una a tres veces con mifepristona/misoprostol durante el primer trimestre bajo supervisión médica.

Ahora conoces qué dice la OMS sobre el aborto con misoprostol y sus consecuencias en caso de ser utilizado más de una vez.

