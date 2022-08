¿Qué dice el Feng Shui de poner la cama frente a la puerta?

Para el Feng Shui, el dormitorio es un lugar sagrado en el que la persona en cuestión se debe de sentir en paz para poder descansar, recuperar las energías que gastó durante su día y así poder rendir al día siguiente.

Es por ello que establece algunas cuantas reglas para repeler las vibraciones negativas como no tener lámparas en el techo, no tener espejos en la habitación e incluso menciona que los aparatos electrónicos nos roban energía y por consiguiente no deben de estar en la recámara, pero… ¿Qué nos dice sobre poner la cama frente a la puerta?

¡Está total y completamente prohibido poner una cama frente a la puerta! Ésto se debe a que al colocarla de esa forma, la energía se podría escapar y del mismo modo, se impediría el buen descanso.

¿Cómo orientar la cama según los puntos cardinales del Feng Shui?

Sabiendo que la cama nunca la debes de colocar frente a tu puerta de entrada, al colocarla en los distintos puntos cardinales, puedes estar propiciando energías específicas.

Si la colocas en el norte, tu cuerpo físico descansará muy bien; la cama en el sur te servirá para tener sueños un poco más espirituales; la cama hacia el este te ayudará a madrugar con energía; y por supuesto, la cama en el oeste te ayudará a dormir cuanto antes, en pocas palabras, si padeces de insomnio ya sabes dónde la debes de ubicar.

¿Qué significa dormir con los pies hacia la ventana?

Superficialmente hablando, al tener una cama cerca de la ventana, estarías dejando que todo el ruido del exterior entre al interior de tu habitación cuando lo que quieres es descansar. Por otro lado, para la espiritualidad y el Feng Shui, si colocas tus pies hacia la ventana, generarás una fuerte corriente “chi” que te generará malestar.

Posición de la cama para la buena suerte

La manera en la que debes de acomodar la cama de tu habitación para obtener buena suerte, es la siguiente:

Coloca tu cama en una pared lisa, preferentemente con cabecera.

No tengas nada arriba (como lámparas o ventiladores) o abajo de tu cama.

No la coloques cerca de una ventana o frente a la puerta.

Debe de estar simétrica y tener espacios por ambos lados.

No coloques espejos frente a tu cama.

También puedes revisar la paleta de colores del Feng Shui para atraer específicamente lo que quieres a través del color de tus colchas y almohadas.



