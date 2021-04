El Día de la Santa Cruz inició en el siglo IV y se sigue llevando a cabo en países como España, Chile, México, Perú, Trinidad y Tobago, Venezuela y muchos más. Se trata de una tradición popular que tiene orígenes en Jerusalén.

Este importante día hace referencia a la cruz en donde fue crucificado Jesús de Nazaret y se celebra el 3 de mayo porque en esa fecha pero del año 326, se encontró una reliquia que es sagrada para la religión católica.

Se dice que el pagano Constantito tuvo un sueño en donde vio una cruz luminosa en el aire y escuchó una voz que le dijo “con este signo vencerás”. Cuando enfrentó la terrible batalla contra su perseguidor Majencio, mandó colocar la cruz en varias banderas.

¿Cómo se celebra el Día de la Santa Cruz en México?

México celebra a sus albañiles el mismo día

El mismo 3 de mayo en México se celebra el Día del Albañil y son los trabajadores de la construcción quienes colocan una cruz de madera en los alto de la fachada de la obra en la que se encuentren y la adoran con flores y listones.

Se hizo tradición bendecir dicho símbolo católico y que quien el patrón o jefe de la propiedad en donde se está trabajando, ofrezca comida a los albañiles.

Las dos celebraciones son de origen católico y tienen mucho significado para los mexicanos, por lo que se sigue llevando a cabo como una tradición.

¿Cómo rezar la oración de la Santa Cruz?

Para los católicos es un día muy importante

Oración a la Santa Cruz:

"¡Oh Santa Cruz! Madero Hermoso en donde murió mi Señor para darme eterna luz y librarme del contrario, ante ti me humillo y reverente imploro a mi Señor Jesucristo que por los padecimientos que sobre ti recibió en su Santísima Pasión me conceda los bienes espirituales y corporales que me convengan.

Elevada ante el mundo, eres faro luminoso que congregas a tu rededor a la cristiana grey para entonar cantos de Gloria al Cristo Rey, al Dios Hombre que siendo dueño de todo lo creado, permitió ser crucificado sobre Ti para la redención del género humano.

Sobre ti se operó el asombroso misterio de la redención del mundo, desde entonces libra al cristiano de la culpa original, puede llamarse Hijo de Dios Eterno y aspirar a la gloria celestial.

Bendita seas! por los siglos de los siglos, fuiste entre los paganos signo de valor y afrenta y hoy eres emblema del cristiano y esperanza para ser perdonado por el sublime sacrificio de mi Señor Jesucristo, a quien esperamos servir y honrar por toda la eternidad. Amen¡Santa Cruz de mi Jesús, que expiró para darnos luz, yo te doy mi reverencia, oh preciosa y Santa Cruz!.

El camino que nos marques en el mundo seguiremos, que a la Cruz siempre abrazados con su signo venceremos.

A tus plantas hoy me encuentro, mi Divino Redentor.

Haz que con su santa paciencia, carguen en el mundo mi Cruz.

Oh Dios Omnipotente que sufriste en la Cruz la muerte, para redimirnos de nuestros pecados, oh Santa Cruz de Jesucristo, sé mi verdadera luz, oh Santa Cruz de Jesucristo, ten piedad de mí, oh Santa Cruz de Jesucristo, sé mi esperanza, oh Santa Cruz de Jesucristo, aleja de mí todo temor a la muerte.

Oh Santa Cruz de Jesucristo, derrama en mi alma el bien, oh Santa Cruz de Jesucristo, aleja de mi todo mal, oh Santa Cruz de Jesucristo, hazme entrar en el camino de la salvación, oh Santa Cruz de Jesucristo, presérvame de todos los accidentes, temporales y corporales para que pueda adorarte siempre, así como a Jesús Nazareno a quién imploro para que tenga piedad de mí.

Haz que el espíritu maligno visible o invisible huya de mi por todos los siglos de los siglos. Amén.

En honor de la preciosa Sangre de Jesucristo y de su penosa muerte, en honor de su Resurrección y de su Encarnación Divina, por medio de la cual puede conducirnos, a la vida eterna: que así como es cierto que Jesucristo nació en Navidad, que fue Crucificado en Viernes Santo, que José y Nicodemus quitaron a Jesucristo de la Cruz y que Jesucristo subió al cielo, que así se digne libertarme de los ataques de mis enemigos, tanto visibles como invisibles desde hoy y por los siglos de los siglos. Amén.

Dios Todopoderoso, entre tus manos entrego mi alma, Jesús, María, José, Ana y Joaquín.

Jesús mío, por la amargura que sufriste por mí en la Santa Cruz, principalmente cuando Tu Alma tan sagrada se separó de Tu Cuerpo, ten piedad de mi alma cuando se separe de este mundo.

¡Oh Jesús! concédeme el valor necesario para soportar mi cruz a imitación Tuya, enséñame a llevar con paciencia todos los sufrimientos, que mi temor a ellos se convierta en virtud.

Que la Omnipotencia del Padre se digne de cubrirme con la sabiduría del Espíritu Santo.

Dígnate recibirme y conducir mi alma a la vida eterna.

Amén".

El Día de la Santa Cruz es significativo para los católicos de todo el mundo y pese a que la celebración en cada país es diferente, tienen algo en común; colocan una cruz adornada.

