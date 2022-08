¿Qué cosas sí meter a la lavadora? Foto: www.65ymas.com

Por mucho tiempo, las lavadoras han sido los electrodomésticos que han logrado que la tarea más demandante del hogar deje de esclavizar al mundo, pues lavar la ropa no solo es tardado, también cansado, pero ¿qué cosas si puedes lavar con esta y no sabías?, ¡te sorprenderás!

En La Verdad Noticias te recordamos no introducir objetos que no estén en esta lista, ya que no solo puede dañar el aparato, también podría poner en riesgo tu vida.

Hace poco te contamos cómo se lava la ropa engomada, pero ahora, vamos a decirte qué cosas si puedes lavar en uno de los electrodomésticos indispensables del hogar.

Listado de objetos que sí puedes meter a la lavadora

Mochilas

Voltea tu mochila y métela en una funda de almohada, procura no meterla si tiene parches o adornos muy delicados.

Mats o colchonetas para ejercicios

Lávala con la opción ropa delicada y haz que esta esterilla para hacer ejercicio quede cómo nueva.

Esponjas de maquillaje

Introdúcelas en una bolsa protectora para que no se pierda, quedarán superlimpias.

Cortinas de ducha de plástico

Usa la opción ropa delicada para lavarlas, quedarán impecables.

Piezas de Lego

Siempre y cuando las metas en una bolsa protectora podrás hacerlo, así quedarán muy limpias.

Peluches

Retira sus baterías, colócalos en una bolsa protectora y usa la opción ropa delicada para lavarlos.

Mantel de hule

Cada que puedas lávalos con este aparato, quedarán cómo recién comprados.

Alfombrillas del auto

Sacúdelas para quitarle el exceso de polvo y luego lávalas con la opción lavado corto, usa mucho jabón.

Bolsas del supermercado reutilizables

Si están hechas 100 por ciento de algodón podrás meterlas hasta en la secadora, si no solo podrás lavarlas, ¡quedarán muy bien!

Gorras

Inclúyelas con tu tanda de ropa ligera, usa un lavado suave a base de agua fría.

Te puede interesar: Trucos para AHORRAR agua, ¡reciclando de tu lavadora!

¿Qué pasa si lavo mis zapatos en la lavadora?

Zapatos. Foto: sanytol.es

La piel o el material con que están hechos puede resultar muy dañado, incluso pueden estropearse de manera irremediable y hasta sus suelas se pueden despegar. Lo mejor es lavarlas a mano.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram

Con información de mag.elcomercio.pe