¿Qué corte de cabello es ideal para ti?, Test

Después de pasar varios días en casa probablemente le has dado paso a la comodidad, pero si eso te motivó a renovar tu look, entonces te ayudaremos a elegir tu corte de cabello que sea ideal y que más te convenga. Para algunas personas, elegir un nuevo corte de cabello puede ser todo un dilema, tal vez porque se sientan cómodos siguiendo lo que ya les funcionó una vez o que simplemente no pueden visualizarse con un look distinto.

El test

Contesta las siguientes preguntas, anota tus respuestas y al final revisa la mayoría de números que elegiste.

A. La palabra que describe mejor tu estilo:

Rebelde Tierna Aventurera Elegante

B. ¿Tu mayor virtud?

Compromiso Optimismo Paciencia Confianza en mí misma

C. Tipo de películas que te gustan más:

Acción Comedias románticas Terror Drama

D. ¿Al conocer nuevas personas, cómo eres?

No doy el primer paso Soy amable pero no tan sociable Socializo con facilidad y siempre tengo tema de conversación No me resulta difícil entablar una plática pero a veces elijo no hacerlo

E. La cualidad que debe tener tu prenda favorita:

Ser de color negro Estar a la moda Ser cómoda Ser una prenda que destaque

F. Tipo de accesorio que usarías en el cuello:

Una gargantilla Una mascada o pañuelo Un collar largo Todas las anteriores

G. Color de lipstick que preferido:

Café o rosa pálido Rosa o naranja Nude Rojo o color vino

Mayoría de 1: Corte bob

En el exterior puede parecer que tienes una personalidad fría, que no tienes interés en nadie más que en ti misma y que no te importan los riesgos, pero en realidad, eres alguien a quien le gusta divertirse bajo sus propios métodos. Te verías muy bien usando un corte bob con un poco de longitud.

Con este corte, te verías genial, toda una mujer con riesgos. Foto: clara

Mayoría de 2: Corte cute

Eres una chica tranquila que puede vivir feliz disfrutando de sus hobbies, no necesitas actividades fuera de lo normal, ya que lo tuyo es la independencia y la comodidad, para acompañar tu personalidad alegre, sería ideal usar tu cabello corto y un poco ondulado.

Eres una chica sin complicaciones, tranquila, este corte te favorecerá. Foto: pinterest

Mayoría de 3: En capas

Eres alguien a quien le gusta divertirse y socializar. Tiendes a darte a conocer por tu energía brillante que contagias a donde sea que vayas. Para ti, sería ideal usar el cabello largo y en capas, si ya lo haz usado de ese modo, puedes intentar darle vida con toques de color y rizándolo de forma natural.

Para tu personalidad, sería ideal usar el cabello largo y en capas. Foto: youtube

Mayoría de 4: Cabello corto

Tienes una personalidad segura y valiente, no le temes a la opinión de otros o al menos te esfuerzas por no demostrar si algo de afecta. Mantenerse en constante cambio te ayudará a tener energía positiva a tu alrededor. Un corte de cabello corte, fresco y con un toque de elegancia te hará ver increíble.

Eres una chica que le gusta mantenerse en constante con buena vibra alrededor. Foto: modatoponline

Ahora que has hecho el test, ¿has elegido un nuevo corte de cabello que se adapte a tu personalidad y te permita darle un cambio a tu imagen?