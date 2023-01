Qué comer durante el embarazo para tener un bebé sano

Una dieta saludable es una parte importante de un estilo de vida sano en cualquier momento, pero es especialmente vital si estás embarazada o planeas concebir. Comer sano durante la gestación ayudará a tu bebé a desarrollarse y crecer.

Normalmente, lo ideal es que la futura madre se prepare para el embarazo durante varios meses antes, dejando de tomar alcohol, siguiendo una dieta equilibrada y variada, y tomando suplementos de ácido fólico desde el momento en que comiences a buscar la concepción.

Pero si el embarazo te ha llegado por sorpresa, no te preocupes. En absoluto es tarde para darle a tu hijo la mejor nutrición para crecer sano. En La Verdad Noticias te compartimos lo que se considera la mejor alimentación en este periodo.

Dieta balanceada durante el embarazo

En general, pueden aplicarse al embarazo las mismas reglas de una dieta saludable propia de cualquier otro momento de tu vida.

Se admite que los requerimientos diarios recomendados, a excepción del hierro, se pueden obtener si se sigue una dieta equilibrada. Como mucho, una madre debería aumentar su ingesta en tan solo 300 calorías al día para compensar su embarazo.

Básicamente, haz comidas equilibradas de acuerdo con las siguientes indicaciones:

Pan, otros cereales y patatas

Estos alimentos deberían representar el 70% de tu dieta. Siempre que sea posible, escoge variedades integrales de estos productos, ya que contienen más fibra, vitaminas y minerales.

Frutas y hortalizas

En ellas se incluyen las variedades frescas, congeladas y enlatadas, las ensaladas verdes, las alubias y las lentejas, los frutos secos y el zumo de frutas. Toma al menos cinco raciones al día de frutas y hortalizas (recuerda, tomes la cantidad que tomes, el zumo de frutas solo cuenta como una ración).

Carnes, pescados y alimentos alternativos (entre ellos, huevos, nueces y legumbres)

Todos ellos son fuente de proteínas, vitaminas y minerales. Intenta comer dos o tres porciones al día.

Leche y productos lácteos frescos

Te proporcionarán calcio y proteínas, por lo que has de intentar tomar dos o tres porciones diarias. Eso sí, escoge las versiones bajas en calorías de estos productos.

Alimentos que contienen grasas y azúcar

Deberías mantener al mínimo el consumo de este tipo de alimentos. Un pequeño lujo, ocasional, como tomar un par de bombones, en el contexto de una dieta saludable no te harán ningún daño (tampoco a tu hijo).

Como regla general, la ganancia de peso en un embarazo no debe superar los 13 kilos (aunque esta es una cuestión individual en cada embarazo y no debes obsesionarte por ello).

Una mujer cuyo peso es normal no necesita calorías extra durante los seis primeros meses de embarazo. Esto es debido a que el cuerpo se hace muy eficiente al absorber y usar los nutrientes de los alimentos.

Para los últimos tres meses de embarazo el bebé solo necesitará que incrementes tu dieta en unas 300 kilocalorías, equivalentes a cuatro manzanas o dos piezas de pan.

Subir de peso

Si has estado siguiendo una dieta estricta en calorías, ahora es el momento de abandonarla. No es muy recomendable intentar perder peso mientras estés embarazada, a menos que tu médico lo haya indicado, ya que si el feto no recibe los suficientes nutrientes, los obtendrá de los depósitos maternos, poniendo en peligro la salud de la madre, y, por tanto, la suya propia.

La ingestión de calorías recomendada se sitúa en torno a las 2.000 kcal/día hasta los tres últimos meses de embarazo.

Se suele recomendar a las embarazadas que coman según su apetito, a la vez que presten atención al aumento de peso. Las recomendaciones dietéticas se asemejan a las actuales para la población general:

Sí es posible, disminuir los hidratos de carbono de absorción rápida, y sustituirlos por los de absorción lenta.

Disminuir la ingesta de grasas saturadas y colesterol.

Aumentar la ingesta de frutas y verduras.

Te puede interesar: ¿Cuántas calorías debe consumir una mujer embarazada?

Alimentación para dos

Aunque no "comas por dos" en términos de calorías, es verdad que necesitas "comer por dos" en lo que se refiere a nutrientes. Eres responsable de proporcionar la correcta alimentación para tu bebé a través de lo que comes.

Tan bueno como seguir una dieta equilibrada, hay ciertos nutrientes que son particularmente importantes para el crecimiento del bebé. Esto es incluso más importante si sigues una dieta especial, por ejemplo, si eres vegetariana.

La tabla mostrada más abajo detalla cuáles son dichos nutrientes, así como por qué son importantes y qué alimentos deberías incluir en tu dieta para asegurarte que tomas la mayor parte de ellos.

Calcio

Importante para el desarrollo de los dientes y huesos del bebé. Necesitas al menos entre 700 y 800 mg. al día (un yogur o un vaso largo de leche). Al igual que en los productos lácteos frescos, el calcio se encuentra en los siguientes alimentos: hortalizas de hoja verde oscura, pan, legumbres, frutos secos, pescado azul, alubias cocidas, nueces, semillas de sésamo, leche de soja enriquecida, y zumo de naranja enriquecido.

Hierro

Importante para la formación de glóbulos rojos en la sangre. Para ti y para el bebé. Se encuentra en carne roja magra, sardinas, hortalizas color verde oscuro, alubias, lentejas, huevos, nueces, frutos secos, pan integral y cereales de desayuno.

Ácido fólico

Importante para el desarrollo de los órganos y tejidos del bebé. Reduce el riesgo de defectos en la columna vertebral como la espina bífida. Se encuentra en cereales enriquecidos y pan, verduras verdes y naranjas.

Vitamina C

Importante para la absorción del hierro. Se encuentra en la mayoría de las frutas y verduras. Las principales fuentes de vitamina C son los cítricos y sus zumos.

Vitamina D

Importante para ayudar a absorber el calcio. Se encuentra en arenques, atún en aceite, huevos, leche, mantequilla, margarina y salsas para aderezar de bajo contenido graso.

Ácidos grasos esenciales Omega-3

Importantes para el cerebro del bebé y el desarrollo del sistema nervioso en la etapa final del embarazo. Se encuentra en pescados azules de agua fría (caballa, arenque, salmón, sardinas). Prueba a tomar al menos una ración a la semana.

Vitamina B12

Importante para tener una sangre sana. Se encuentra en: La única fuente no animal es el alga marina. Se encuentra también en alimentos enriquecidos como los cereales de desayuno.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.