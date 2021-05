¿Qué beneficios tiene el té de perejil con limón?

Uno de los beneficios del té de perejil con limón es fortalecer el sistema inmunológico y también es conocido por ser un gran auxiliar para bajar de peso, pero eso no es todo, aquí te vamos a contar más bondades de esta refrescante infusión.

Tanto el perejil como el limón son ricos en vitamina C, un poderoso antioxidante que fortalece las defensas y combate los daños producidos por los radicales libres, permitiendo que el proceso de oxidación celular se atrase, de ahí que también esta infusión puede ayudar a mantener una piel sana y retrasar el envejecimiento.

Así como el agua de perejil con limón es perfecta para bajar de peso, la infusión con estos mismos ingredientes también es muy efectiva, aquí te diremos cómo prepararla, ¡sabe deliciosa!

Beneficios del té de perejil con limón

Té de perejil y limón. Foto: laptrinhx.com

El té de perejil con limón tiene el gran beneficio de ser un diurético natural, lo que ayuda a que el abdomen no esté hinchado y a combatir la retención de líquidos, así lo reveló la American University of Beirut, además, no tienen colesterol ni grasa saturadas, así que, es muy saludable, ¡conoce más de sus bondades!

Rico en antioxidantes

Esta infusión posee carotenoides y flavonoides, dos sustancias que pueden prevenir, según la revista científica Nutrients varios tipos de cáncer, la diabetes tipo 2 y hasta enfermedades del corazón.

Rico en vitamina K

Esta vitamina es necesaria para mantener los huesos fuertes y evitar fracturas, y el perejil la contiene en gran cantidad, así lo reveló el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, de ahí que esta infusión sea una gran aportación para tu dieta.

Ayuda a bajar de peso

El Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition publicó un estudio donde indicó que el limón es rico en polifenoles, los cuales son ideales para evitar que la grasa se acumule en el cuerpo y con ello evita que se suba de peso, así que es ideal, además tiene muy pocas calorías, así que es definitivamente una infusión que te mantendrá en forma.

¿Cómo preparar té de perejil con limón?

Infusión de perejil y limón. Foto: beyonddiet.com

La preparación del té de perejil y limón es muy sencilla, solo necesitas de dichos ingredientes y un poco de agua, aquí te daremos la receta, ¡sigue bien las instrucciones!

Ingredientes:

1 taza de agua

1 ramita de perejil picado

Jugo de medio limón (opcional)

Preparación:

Para comenzar con esta receta solo tienes que poner a hervir el agua, cuando dé el primer hervor debes añadir el perejil, luego retira del fuego y permite que repose durante diez minutos.

Pasado el tiempo, filtra la infusión, añade el jugo de limón y listo, ya puedes disfrutar de los beneficios de esta infusión de perejil con limón para un abdomen plano.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.