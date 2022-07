¿Qué alimentos son los que más engordan? La ciencia los revela. Foto: quepasamedia.com

Si sueñas con bajar de peso, tienes que poner mucha atención sobre lo que una reciente investigación descubrió acerca de los alimentos que más engordan, ¡aquí te diremos cuáles fueron los resultados!

En La Verdad Noticias te recordamos que ninguna dieta es milagrosa si no se combina con buenos hábitos alimenticios y ejercicio, no hay magia en la pérdida de peso, todo se logra estando bien informado sobre lo que comes y aplicando disciplina.

Hace poco te contamos qué frutas no engordan, pero ahora, iremos más allá y te vamos a decir que encontró la ciencia luego de analizar algunas comidas.

Conoce a los alimentos que más engordan

Comida ultraprocesada. Foto: www.sundt.es

En la reciente investigación se analizó a la comida ultraprocesada y cómo esta puede incrementar la obesidad en los seres humanos, fue realizada en la Universidad George Washington de los Estados Unidos

Tras el análisis, se descubrió que la comida ultraprocesada eleva el riesgo de que una persona se enferme y también de que aumente de peso, pues, al realizar experimentos con ratones que este tipo de comestibles tiene emulsionantes que causan las siguientes reacciones en el organismo:

Modifican la composición del microbioma en los intestinos Incrementan la glucosa en sangre en ayunas Provocan hiperfagia Elevan la adiposidad y el peso Causan esteatosis hepática o hígado graso

Posteriormente, los científicos realizaron estudios en seres humanos, donde descubrieron que este tipo de comida disminuye la saciedad, de ahí que muchos no dejan de comerla, lo que aumenta de manera desprocionada su peso, por esta razón la comida ultraprocesada se ha considerado cómo la que más engorda a los seres humanos.

¿Qué alimentos son Ultraprocesados?

Son aquellos que tienen una nutrición desequilibrada, pues contiene mucho sodio, grasa y azúcares, también están hechos con aditivos que modifican su textura, sabor y color, pero, además, se basan en sustancias derivadas o extraídas de los alimentos, así los define la Secretaría de Salud.

Por otro lado, las comestibles que son los principales causantes de la obesidad son, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los siguientes:

Bebidas azucaradas

Refrescos, leches y jugos con azúcar añadida.

Carnes rojas

Salchichón, salchichas, mortadela, jamón.

Harinas refinadas

Bizcochos, galletas, donas y pasteles.

Dulces y postres

Gomas, bombones, helados, y almíbares.

Botanas

Papas fritas y snacks salados.

